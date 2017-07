Kleines Wiesental Großes Projekt: „Sagenweg“

Kleines Wiesental (gg). Die Mitglieder des Vereins Tourismus im Kleinen Wiesental trafen sich am Dienstag zur Generalversammlung in der „Krone“ in Wies.

Rückblick

Die scheidende Vorsitzende Brigitte Boehni gab einen Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr. Dabei stand das Projekt „Sagenweg“ im Vordergrund. Die Aktivitäten des Vereins umfassten mehrere Arbeitseinsätze beim Bau von Teilstücken des Wanderweges, wobei große Wegabschnitte Richtung Kraftwerk geschaffen wurden. Unterstützt wurde der Verein von einer Vielzahl von Helfern. Ein beeindruckender Arbeitseinsatz wurde mit Hilfe der Flüchtlinge aus Bürchau geleistet. Brigitte Boehni erwähnte zudem, dass ohne die treibende Kraft von Hubert Pohl und der Unterstützung von Remko Brouwer der Bau des Sagenweges längst noch nicht so weit fortgeschritten wäre.

Für die Erstellung einer Informationsschrift für Touristen ging an die Beisitzerin Dorothea Giesin ein großes Dankeschön und ein Präsentes.

Das Sonnwendfeuer in Sallneck erwies sich erneut als Publikumsmagnet. Weitere Aktivitäten des Vereines umfassten die Aufstellung von Infotafeln, Präsentationen beim Naturparkmarkt in Wies und die Einbringung beim Lutherjubiläum in der evangelischen Kirche Tegernau.

Im Berichtsjahr traf man sich zu acht Vorstandssitzungen und besuchte mehrfach die Arbeitsgruppe Kulturhaus Ried, wobei die Zusammenarbeit gut in Gang kam. Insbesondere waren zwei Seifensiedekurse, ein stimmungsvolles Diner en blanc mit über 30 Teilnehmern und mehrere Kunstausstellungen erfolgreich.

Kasse einwandfrei

In Vertretung der abwesenden Kassiererin Judith Roser verlas der zweite Vorsitzende Jürgen Grether den Kassenbericht, der trotz hoher Ausgaben für den Sagenweg erfreulich positiv ausfiel. Die Kassenprüfer Christa Roser und Werner Schwald bestätigten die einwandfreie Kassenführung.

Motorradlärm

Zum Schluss wurden noch Wünsche an den Tourismusverein herangetragen. Einer Beschwerde eines Betroffenen aus Neuenweg wegen starken Motorradlärms konnte nicht abgeholfen werden. Gerd Schönbett äußerte hierzu: „Die gesetzlichen Grundbedingungen sind leider nicht gegeben“.

Schwarzwaldverein

Rolf Vollmer wies darauf hin, dass für die Unterhaltung eines Wanderweges, auch wenn es sich um den „Sagenweg“ handle, der Schwarzwaldverein zuständig sei. Diesbezüglich müssten Gespräche geführt werden.