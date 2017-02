Hausen. In einer Pressemitteilung teilt die Gemeinde Hausen mit, dass sie dem ehemaligen Bürgermeister von Marlishausen in Thüringen, Rolf Kamp, zum 80. Geburtstag gratuliert hat. Im November 1990 weilte eine Viererdelegation, bestehend aus dem damaligen Bürgermeister Rolf Kamp, Gemeindevertretervorsteher Fritz Ihling und den Gemeinderäten Rolf Gräser und Helmut Scholtz zum ersten Kennenlernbesuch in Hausen. Dabei sollte auch die Möglichkeit einer Partnerschaft ausgekundschaftet werden. Es ist zwischenzeitlich zwar zu keiner Partnerschaft mit Partnerschaftsurkunde gekommen, gewachsen ist aber eine Verbindung in Freundschaft, die ohne Verträge und Regelungen gut funktioniert, heißt es in der Presseerklärung. Viele wechselnde Besuche haben seither stattgefunden.

Rolf Kamp, der mit seiner Frau immer noch in Marlishausen wohnt, feiert am Montag, 6. Februar, seinen 80. Geburtstag.