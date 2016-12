Kleines Wiesental. Vielfältig feiert die Kirchengemeinde Oberes Kleines Wiesental Weihnachten. Weil im Mitteilungsblatt teilweise falsche Anfangszeiten abgedruckt wurden, hat die evangelische Kirchengemeinde Oberes Kleines Wiesental alle Termine noch einmal zusammengefasst.

Heiligabend

An Heiligabend leitet Pfarrer Karlfrieder Walz aus Maulburg die Christvesper um 17 Uhr in Wies. Ebenfalls um 17 Uhr beginnt in Gresgen die Christvesper mit dem Krippenspiel „Das gute Wort“, bei dem fast alle Kinder aus dem Dorf beteiligt sind. In Neuenweg wird um 18.30 Uhr die Christvesper gefeiert. Erstmals seit Jahren wird auch dort wieder ein Krippenspiel aufgeführt: „Nur ein Strohhalm“. Eher besinnlichen Charakter hat die Christmette um 22 Uhr in Tegernau, die vom Musikverein Tegernau mitgestaltet wird. Der Festgottesdienst mit Abendmahl wird am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr zentral in Tegernau gefeiert.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es um 10 Uhr einen Festgottesdienst in Ried mit dem Gesangverein Ried und Prädikantin Ruth Schwald. Ebenfalls um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst in Wies, den der Musikverein und der Gesangverein Wies mitgestalten. Soweit nicht anders erwähnt, leitet Pfarrer Christian Rave die Gottesdienste.

Neujahr und Dreikönig

Die Festlichkeiten gehen nach den Feiertagen weiter: Am 1. Januar gibt es nach einer kurzen Abendandacht um 19 Uhr den Neujahrsempfang des Kirchengemeinderates in der Laurentiuskirche Tegernau.

Ein Höhepunkt wartet zum Abschluss der Weihnachtszeit: Am 7. Januar singen und spielen Andy Lang (Harfe) und Christine Schmid (Knopf-Akkordeon) keltische Weihnachtsmusik aus Irland und Schottland. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Laurentiuskirche Tegernau.