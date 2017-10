Kleines Wiesental Opfer wird aggressiv

13:25 Abschluss der WM-Qualifikation ohne Topstürmer Werner

Frankfurt/Main - Titelverteidiger Deutschland muss den letzten Schritt zur Fußball-WM in Russland ohne den neuen Topstürmer Timo Werner vollziehen. Der Leipziger musste Bundestrainer Joachim Löw für die abschließenden Qualifikationsspiele gegen Nordirland und Aserbaidschan absagen. Werner fällt wegen einer Blockade der Halswirbelsäulenmuskulatur und des Kiefergelenks aus. Löw verzichtet auf eine Nachnominierung. Der Kader, der sich morgen in Frankfurt trifft, umfasst damit noch 22 Spieler.

13:01 Schütze tötet 50 Menschen in Las Vegas - über 200 Verletzte

Las Vegas - Ein Todesschütze hat bei einem Musikfestival in der US-Touristenmetropole Las Vegas mindestens 50 Menschen umgebracht und mehr als 200 verletzt. Das teilte die Polizei im Bundesstaat Nevada mit. Nie zuvor in der Kriminalgeschichte der USA kamen bei einem derartigen Verbrechen mehr Menschen ums Leben. Nach und nach wurden Details bekannt: Laut Polizei feuerte der Schütze vom 32. Stockwerk eines Hotel an der berühmten Casino-Meile aus auf Besucher des Konzerts. Zur Tatzeit sollen rund 30 000 Besucher dort gewesen sein. Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter und tötete ihn.

12:55 Mordprozess Höxter: Schöffe krank - Verhandlung fällt aus

Paderborn - Wegen eines kranken Schöffen ist der 32. Verhandlungstag im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter ausgefallen. Das Landgericht Paderborn wollte ursprünglich Audio-Dateien mit Stimmen der Angeklagten vorspielen, die Ermittler auf Handys gefunden hatten. Über Jahre hinweg sollen Wilfried und Angelika W. mehrere Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der Quälereien. Angeklagt sind die beiden wegen Mordes durch Unterlassen. Der Prozess wird am 10. Oktober fortgesetzt.

12:34 Ermittler wollen Motiv des Erpressers vollständig aufklären

Konstanz - Nach dem Geständnis des mutmaßlichen Supermarkt-Erpressers hat die Polizei noch kein vollständiges Bild vom Motiv des 53 Jahre alten Mannes. Dies müsse über dessen bekannt gewordene Geldnot hinaus noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher in Konstanz. Der Mann war am Freitag im Raum Tübingen festgenommen worden. Vor dem Haftrichter gab er zu, den Giftstoff Ethylenglykol in Babynahrung gemischt und diese in Läden in Friedrichshafen platziert zu haben. Von Handelsunternehmen wollte er mit der Drohung, 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen, eine zweistellige Millionensumme erpressen.