Kleines Wiesental Wanderndes Gemeindefest

Zum dritten Mal besuchte die evangelische Kirchengemeinde Oberes Kleines Wiesental zum Erntedankfest ein Dorf, in dem keine Kirche steht. Dieses Mal wurde der Gottesdienst von Pfarrer Christian Rave in der voll besetzten Lindenhalle in Raich gefeiert.

Kleines Wiesental-Raich (ger). Pfarrer Rave ging in seiner Predigt auf den Kauf von Billigkleidung aus Entwicklungsländern ein, welche die dortige Armut nur noch verschärft. „Die Drei-Euro-T-Shirts gibt es nur so lange, wie wir uns zum Schnäppchen verführen lassen. Wir müssen nicht bei allem mitmachen“, so Rave. Musikalisch begleitete die Bläserjugend Tegernau den Gottesdienst.

Die Veranstalter hatten neben dem Gottesdienst ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

„Nice Boy“ und „Mogli“, die Ponys der Grusilochranch in Wies-Stockmatt, brachten die zahlreich gespendeten Lebensmittel zum in der Halle aufgebauten Altar. Diese sind für den Tafelladen Schopfheim bestimmt. Die beiden Ponys standen anschließend den kleinen Besuchern zum Reiten zur Verfügung.

Einen Basteltisch hatten die Konfirmanden unter Leitung von Eva Maria Glück eingerichtet. Dort war es für die Kleinen möglich, Briefbeschwerer mit Perlenstiften zu bemalen oder Anhänger aus Ton anzufertigen.

Nach dem Gottesdienst spielte die Bläserjugend Tegernau unter Leitung von Simon Rathgeber zum Frühschoppenkonzert auf. Mit dem Marsch „A good start“ zeigten die jungen Musiker ihr Können, gefolgt vom Phantasiestück „Zauberland“. Aus dem Repertoire weiterer Jugendorchester wurde aus dem Film „Sister Act“ das Lied „I will follow you“ temperamentvoll vorgetragen, und eine Hommage an Irland wurde mit „Irish dream“ präsentiert. Das Publikum belohnte die Jungmusiker mit kräftigem Applaus.

Als weiteren Programmpunkt des Kirchenfests moderierte Pfarrer Rave das Duo Linus Colorado & Janine an: „Wir haben Gäste aus dem Wilden Westen.“ Augenzwinkernd gemeint war damit der Westen Badens, der Raum Offenburg.

Das Duo rundete das Fest mit ihren Country- und Folkrock-Oldies ab. Linus an der Gitarre und Jeanine an der Mandoline präsentierten Songs von Johnny Cash bis Hank Williams. Es dauerte nicht lange, bis zu den Songs getanzt wurde. Die mehrstimmig gesungenen Stücke versetzten die Gäste in der Lindenhalle in Westernstimmung.

„Das Kleine Wiesental haben mein Mann Achim und ich vor zwei Jahren zufällig kennengelernt und seitdem öfters besucht. Insbesondere Neuenweg hat es uns angetan, und so entschlossen wir uns, hier zu heiraten. Pfarrer Rave hat uns getraut, und seitdem sind wir miteinander befreundet“, berichtete Jeanine, wie es zum Auftritt in Raich gekommen war.

Pfarrer Rave konnte abschließend ein positives Resümee ziehen: „Unser jährlich wanderndes Gemeindefest, bisher in Neuenweg und Sallneck gefeiert, war ein großer Erfolg. Die Tradition wollen wir weiterführen. Noch unklar ist, ob das nächste Fest zum Erntedank in Bürchau oder Elbenschwand stattfindet.“