Am Samstag, 8. Oktober, findet der 27. Weideviehmarkt in Wies statt. Landwirte, die Tiere bei diesem Markt verkaufen wollen, können diese bei Heiner Brunner per Tel. 07629/1796 oder 0173/3076389, per Fax 07629/919912 und per E-Mail (waelderbrunner@gmx.de) sowie bei Michael Grether, Tel. 0173/8846150, anmelden. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass Kälber sowie Jungrinder beziehungsweise Absetzer aus Mutterkuhhaltung (vorzugsweise Fleischrassen und Kreuzungen) am besten vermarktet werden können, heißt es in einer Pressemitteilung zum Weideviehmarkt. Es dürfen nur Tiere aus BHV1/IBR-freien Beständen sowie BVD-negativ getestete (Ohrstandzmarken) Tiere aufgetrieben werden. Die Verkaufstiere sollten bis spätestens 30. September angemeldet werden. Foto: Archiv