Müllheim. Die Volksbank Müllheim hat 14 Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt: Dietmar Baumann, Erika Freund, Martina Hamburger, Walter Hurst und Birgit Pfunder können auf eine 40-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken; Christiane Höner, Gisela Jamsek, Clemens Preg und Elke Sixt auf 25 Jahre bei der Volksbank Müllheim. Tanja Fink-Binder, Stefanie Kaiser, Norbert Kapp und Claudine Piscatelli feierten ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. Unter den Jubilaren ist auch Norbert Lange, der am 1. Januar 2006 als Vorstandsmitglied bei der Volksbank Müllheim begann und seit 1. Februar 2016 Vorstandsvorsitzender ist.

Die Vorstandsmitglieder Norbert Lange und Karin Ortlieb dankten den Jubilaren für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit, ihren unermüdlichen Einsatz, ihre hohe Motivation und ihre Loyalität zur Volksbank Müllheim.

Eine so lange Zeit für ein Unternehmen tätig zu sein, bedeute, mit ihm und seinen Kunden verwachsen zu sein, so der Vorstand. Wer seine Arbeit so verinnerliche und sich entsprechend stark engagiere, der müsse seine Arbeit und seinen Arbeitsplatz wirklich lieben. „Alle 14 Mitarbeiter haben sich stets den Herausforderungen der Zeit gestellt, ein offenes Ohr für die Kunden gehabt und mit Fachwissen, Kompetenz und Fingerspitzengefühl den Dialog mit ihnen gesucht“.

Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit seien Kontinuität und Verlässlichkeit zentrale Werte im Genossenschaftswesen. „Langjährige und loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein unverzichtbarer Stabilitätsfaktor für eine erfolgreiche Genossenschaftsbank“, meinte der Vorstand.