Kreis Lörrach Auf der Zielgeraden

01:21 Mehl-Attacke auf Präsidentschaftskandidaten Fillon

Paris - Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon ist vor einem Wahlkampfauftritt in Straßburg mit Mehl überschüttet worden. Ein Mann schüttete das Pulver auf den konservativen Politiker, als dieser sich gerade seinen Weg durch die Menge bahnte. Das berichtet der Sender BFMTV. "Wie Sie gerade sehen konnten, bin ich das Ziel einer schonungslosen Verbissenheit", kommentierte der 63-Jährige Fillon, der seit Monaten wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung seiner Frau unter Druck steht.

01:10 USA erhöhen Druck auf Assad - Auch militärische Optionen

Washington - Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien mit mindestens 86 Toten erhöht die US-Regierung den Druck, um die Ablösung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu erzwingen. Auch militärische Optionen werden nicht ausgeschlossen. Laut Außenminister Rex Tillerson will Washington eine internationale Koalition zur Ablösung Assads formen. US-Präsident Donald Trump sagte mit Blick auf Assad: "Ich denke er ist der, der die Dinge verantwortet. Und ich denke, es sollte etwas passieren." Die syrische Regierung bestreitet den Einsatz von Chemiewaffen.

00:00 Lindenberg großer Echo-Gewinner - Kritik an Böhmermann

Berlin - Ein Altrocker als großer Gewinner: Udo Lindenberg hat bei der Echo-Verleihung in Berlin gleich drei Preise abgeräumt. Neben dem Produzentenpreis für sein Album "Stärker als die Zeit" gewann er in den Kategorien Künstler Pop national und Album des Jahres. Überraschende Doppelpreisträger waren der englische Bluessänger Rag'n'Bone Man (Newcomer international, Künstler international) und die deutschen Studenten-Rocker AnnenMayKantereit (Newcomer national, Pop national). Den Preis für sein Lebenswerk erhielt Rocker Marius Müller-Westernhagen. Künstlerin Pop national wurde Ina Müller.

23:48 Twitter verklagt US-Regierung

San Francisco - Twitter hat die US-Regierung verklagt, weil diese den Internetkonzern angeblich zur Herausgabe von Nutzerdaten zwingen wollte. Das Heimatschutzministerium wollte wissen, wer sich hinter einem Twitter-Konto verbirgt, über das Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt wurde. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurden. Twitter will die Daten des oder der Nutzer nicht herausgeben und hält das Vorgehen der Regierung für einen widerrechtlichen Angriff auf die Meinungsfreiheit.