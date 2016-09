20:10 57-Jähriger nach Angriff im Rathaus Neukölln festgenommen

20:10 FBI sieht keine Anzeichen für Terrorzelle in New York

New York - Das FBI sieht keine Anzeichen dafür, dass eine Terrorzelle hinter dem Bombenanschlag von New York und den Sprengsätzen von New Jersey steckt. Bürgermeister Bill de Blasio sagte: "Wir haben jeden Grund, davon auszugehen, dass dies ein Terrorakt war." Bei einem Bombenanschlag waren am Samstag in New York 29 Menschen verletzt worden. Am gleichen Tag explodierte in Seaside Park eine Rohrbombe. In der Nacht detonierte ebenfalls in New Jersey eine von fünf Bomben beim Entschärfen. Die Polizei hält Ahmad Khan Ramahi für den Hauptverdächtigen. Er wurde gefasst.