Kreis Lörrach Auszeichnungen für Verdienste

Kreis Lörrach. Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes verlieh Landrätin Marion Dammann in der jüngsten Sitzung des Kreistags Hildolf Schwald die Ehrenmedaille des Landkreises Lörrach in Gold. Christhart Heering erhielt die Ehrenmedaille des Kreises in Silber.

Schwald bekam die Auszeichnung für seine Verdienste als langjähriger stellvertretender Kreisbrandmeister und für sein beispielhaftes Engagement in der Flüchtlingsunterbringung, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Lörrach. Heering, ehrenamtlicher Leiter des Oberrheinischen Bäder- und Heimatmuseums Bad Bellingen, wurde mit der Medaille für dessen unermüdliches Engagement für den Erhalt der Kultur und der Geschichte des Landkreises bedacht.

Der 1952 in Lörrach geborene Chemikant Hildolf Schwald – später Chemiemeister, Berufsschullehrer und Leiter eines Lehrbetriebes – war bis Ende 2011 20 Jahre lang stellvertretender Kreisbrandmeister. Er stand dem Landkreis rund um die Uhr für Einsatztätigkeiten und sonstige feuerwehrtechnische Angelegenheiten zur Verfügung. Zusätzlich brachte er sich an allen Kreislehrgängen mit insgesamt etwa 100 Fachvorträgen ein. Die Karriere bei der Feuerwehr startete der Medaillenträger bereits im Alter von 14 Jahren mit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr Steinen. Nach intensivem Einsatz und zahlreichen Beförderungen war Schwald ab 1996 leitender Hauptbrandmeister.

Der in Gummersbach geborene Facharzt für Chirurgie und Arbeitsmedizin, Christhart Heering, war 1986 bis 1989 Leiter des Lörracher Zentrums des bundesweit tätigen Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienstes, bevor er bis zu seiner Pensionierung als Postbetriebsarzt bei der Oberpostdirektion in Freiburg tätig war. Im Oberrheinischen Bäder- und Heimatmuseum Bad Bellingen fungiert Heering als ehrenamtlicher Leiter. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Museumsleiter und als beratendes Mitglied des Förderkreises des Oberrheinischen Bäder- und Heimatmuseums Bad Bellingen wirkt er in der Arbeitsgruppe für die Neugestaltung des Bädermuseums mit.