Kreis Lörrach Die Ersten Logistikmeister am Hochrhein

Kreis Lörrach. Als erster und einziger Bildungsträger am Hochrhein bildet die Kaufmännische Berufsbildungsstätte der Berufsgewerkschaft DHV Logistikmeister aus. Die Fortbildung zum Geprüften Logistikmeister ist eine neugeschaffene Qualifikationsprüfung für Fachkräfte im Bereich der Logistik, heißt es in einer Pressemitteilung des DHV Südbaden. Mit dem Erlass einer Rechtsvorschrift zum Geprüften Logistikmeister hat der Gesetzgeber dem Fachkräftebedarf in der Logistik Rechnung getragen.

Der geprüfte Logistikmeister ist der Experte der Unternehmenslogistik. Er plant, steuert und überwacht das Lager-, Versand- und Transportwesen eines Unternehmens.

Im Jahr 2014 hat die DHV-Bildungseinrichtung mit dem ersten Lehrgang begonnen. Der 1000 Unterrichtsstunden umfassende Lehrgang endete im November 2016 und schloss kürzlich mit der IHK-Prüfung ab.

Der Geschäftsführer der Kaufmännischen Berufsbildungsstätte des DHV, Hans Hebeisen, würdigte bei einer Kursabschlussveranstaltung das Engagement und Durchhaltevermögen der Teilnehmer und überreichte eine entsprechende Urkunde. Besonderer Dank ging an die Lehrkräfte, die diesen Kurs zum ersten Mal abhielten. Da der Kurs bundesweit Neuland war, gab es auch noch keine Prüfungsaufgaben, an denen man sich orientieren konnte.

Ein zweiter Kurs läuft derzeit und wird im Frühjahr 2018 enden. Der dritte Lehrgang wird Ende April in Lörrach beginnen. Bei diesem Lehrgang sind noch Plätze frei. Der Lehrgang wird berufsbegleitend durchgeführt. Die Förderung ist nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz gegeben.

n Auskünfte erhalten Interessierte unter Tel. 07621/939111. Weitere Infos unter www.kabi-dhv.de.