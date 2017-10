Kreis Lörrach Ein Fest für die Sinne

Rheinfelden (pem). Der große Festsaal im Pfarreizentrum Stankt Josef war wunderschön festlich und sportlich dekoriert, weit mehr als 100 froh gelaunte Gäste waren anwesend. Kurzweilige Reden, lustige Anekdoten, feine Musik, Köstlichkeiten am italienischen Büffet und spitzige Cocktails an der Bar begeisterten die Besucher. Zum Jubiläum hatte der 50 Jahre alte Skiclub Rheinfelden ein Fest für die Sinne organisiert. „Heute haben wir uns richtig schick gemacht“, hörte man von einigen Damen, doch auch ihre männlichen Begleiter standen ihnen in nichts nach. Es war ein geschmackvoller Abend, der für manchen Gast bis in die Morgenstunden dauerte.

Steffi Stock-Mühlnickel und Hans-Thomas Schacht leiteten durchs Programm, neben den Grußworten sorgte das Big Band Orchester „Groove´n joy“ aus Weil am Rhein und DJ „Pascal“ für den richtigen Sound. Schacht hatte Impressionen aus dem Skiclub-Leben zusammengestellt, und es blieb Zeit, sich an alte Skiclub-Geschichten zu erinnern.

Gleich zu Beginn der Geburtstagsfeier gab Vorsitzender Siegfried Weißenberger den Start für den wichtigen Programmpunkt „Ehrungen“ frei. „Danke für das hohe Engagement in den vergangenen 50 Jahren“, sagte Bürgermeisterin Diana Stöcker. Und sie verglich: „Es gibt 4000 Skiclubs in Deutschland, einer davon ist unser Skiclub, er ist ein fester Bestandteil in Rheinfelden.“ Stöcker hatte eine Überraschung parat, sie ehrte Dietmar Weiß, der seit einem Vierteljahrhundert ununterbrochen als Kassierer fungiert, mit der silbernen Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg samt Verleihungsurkunde.

„Er ist Planer und Perfektionist und das hohe Engagement wird auch von seiner Familie mitgetragen.“ Doch dem nicht genug: Helmut Bähr, Vizepräsident vom Schwarzwälder Skiverband, überbrachte eine Glasstele und vom Deutschen Skiverband München die Goldene Ehrenplakette. Die silberne Ehrennadel vom Skiverband Schwarzwald hatte Bähr für Weiß und Gisela Dannecker mit dabei.

„Ich treffe und begleite euch Rheinfelder hin und wieder auf der Skipiste in Wieden“, erzählte Karl Franz, der Vizevorsitzende des 5. Bezirks. Und seine Ehefrau Anette Franz, die Bürgermeisterin in Wieden ist, weiß aus eigener Erfahrung: „Es gibt viele Gründe Ski zu fahren, vom Gesundheits- bis zum Spaßfaktor.“