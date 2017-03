Kreis Lörrach Erster IPA-Ehrenvorsitzender

22:57 EU einig über neue Energie-Labels für Elektrogeräte

Köln - Meister EHC Red Bull München gegen Eisbären Berlin und Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg heißen die Halbfinal-Begegnungen in der Deutschen Eishockey Liga. Wolfsburg sicherte sich die fünfte Halbfinalteilnahme in Serie durch ein 1:0 im entscheidenden siebten Playoff-Viertelfinale bei den Kölner Haien. Berlin gewann sein Entscheidungsmatch bei den Adler Mannheim mit 2:1 nach Verlängerung. Nicht minder dramatisch war es bei Nürnbergs 5:3 gegen die Augsburger Panther.

Paris - Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon soll über seine damalige Beratungsfirma einen Geschäftsmann mit Kremlchef Wladimir Putin zusammengebracht haben. Das Treffen habe beim St. Petersburger Wirtschaftsforum im Juni 2015 stattgefunden, berichtet das Enthüllungsblatt "Le Canard Enchaîné" in seiner neuen Ausgabe. Putin hatte im vergangenen Jahr Fillon als einen "anständigen Mann" bezeichnet. Der Einfluss von Wirtschaftsinteressen auf die Politik ist ein wichtiges Thema im Präsidentenwahlkampf.

New York - Die US-Aktienmärkte haben den größten Kursrückgang seit einem halben Jahr erlebt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,14 Prozent tiefer bei 20 668,01 Punkten - zuletzt war es im September vergangenen Jahres derart kräftig bergab gegangen. Der Kurs des Euro hielt sich im US-Handel auf dem im europäischen Geschäft erreichten, deutlich höheren Niveau. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0813 US-Dollar.

Göttingen (dpa) – Zwei festgenommene islamistische Gefährder können abgeschoben werden, obwohl sie noch keine schweren Straftaten begangen haben und in Deutschland geboren sind. Das Bundesverwaltungsgericht habe eine entsprechende Anordnung von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius bestätigt, teilte das Ministerium mit. Er habe die bundesweit erste Abschiebungsanordnung nach dem Aufenthaltsgesetz verfügt. Der Nigerianer und der Algerier sollen einen Terroranschlag geplant haben. Sie waren im Februar in Göttingen in Gewahrsam genommen worden.