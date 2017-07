Kreis Lörrach Für ein stabiles Rentenniveau

Kreis Lörrach (gd). Steinens Bürgermeister Gunther Braun lobte im Rahmen des Kreisverbandstags des VdK in Steinen dieser Tage die Arbeit des VdK, sei es bei Maßnahmen zum lebenswerten Leben und Wohnen, bei Demenz- und Altenpflege oder der Arbeit im Mühlehof.

Der Bezirksverbandsvorsitzende Südbadens Uwe Würthenberger ging in seinem Referat auf wesentliche Punkte des VdK-Sozialverbandes ein. Die VdK-Sozialrechtsreferenten haben jährlich in rund 10 000 Verfahren acht bis zehn Millionen Euro an Nachzahlungen erstritten. Die deutschlandweite Verbandskampagne „Weg mit den Barrieren!“ erzielte große Erfolge an Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden, Bushaltestellen, Geschäften, Parkplätzen und Kirchen. Bei Arztpraxen, bei Bus und Bahn und Parkanlagen müssen weitere Hindernisse beseitigt werden. Wenn im Verkehr mehr Rücksicht genommen werde, dann würde unsere Gesellschaft lebens- und liebenswerter.

Als erfreulich nannte Würthenberger die Mitgliedersteigerung in der BRD auf mehr als 1,8 Millionen, in Baden-Württemberg auf 220 069 und in Südbaden auf 46 405 sowie im Verband Lörrach auf 3960 Mitglieder.

Auch erwähnte er die von Armut betroffenen Menschen, die rund 15,7 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Das Mindesteinkommen für Alleinstehende sollte nicht unter 942 Euro pro Monat und bei einem kinderlosen Ehepaar nicht unter 1413 Euro pro Monat betragen. Der VdK fordert das Rentenniveau zu stabilisieren und nicht abzusenken.

Der Kreisvorsitzende Heinz Grether unterstrich die Wichtigkeit einer VdK-Geschäftsstelle in Lörrach, da laufend Meinungsaustausche, Beratungen und Hilfe-Vermittlung gegeben werden. An 77 Tagen im Büro, an 153 Tagen bei 3579 Kilometer und 664 Stunden war man unterwegs, um Mitgliedern zu helfen.

Der neue Bezirksgeschäftsführer Klaus Martin Weih bezeichnete die Anlaufstellen als „VdK-Service-Zentren“ und kündigte an dass Lörrach ein neues Haus mit barrierefreiem Zugang erhalten werde. Frauenvertreterin Sylvia Lawnick lobte die Lörracher Gruppe, die an der Regio- Messe aktiv gewesen sei.

Wahlen: Heinz Grether Kreisvorsitzender, Angelika Forsthuber, Stellvertreterin, Schriftführer Dieter Ahlbrecht, Rechnerin Britta Martin, Frauenvertreterin Marlene Martin, Obmann der Rentner Hubert Langenbach, Obmann der Schwerbehinderten Wilfried Vollmer, Vertreterin der Behinderten Ulrike Steglich, Beisitzer der Behinderten Heinrich Maus, Beisitzer für die Barrierefreiheit Wolfgang Martin, weitere Beisitzer Dorle Ernst, Helga Sieglin, Irma Beck, Brigitte Maunz, Kassenprüfer Erwin Kall und Rolf Strohmeier.

Ehrungen: Mit der Ehrennadel in Gold für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit wurden ausgezeichnet: Marlies Walter und Georg Diehl