Kreis Lörrach Heimischen Wald erforschen

Kreis Lörrach. Der BUND-Regionalverband Hochrhein bietet wieder ein Erlebnisprogramm an. Dabei steht der Wald im Mittelpunkt der Wanderungen, Führungen und Vorträge. Der BUND Hochrhein lädt zu Naturerlebnissen in der nahen Umgebung ein. Eingeladen sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien. Achtzehn Veranstaltungen finden dazu bis September in den beiden Landkreisen Lörrach und Waldshut statt.

Am Donnerstag, 29. Juni, um 20.30 Uhr, findet dazu die Auftaktveranstaltung für das Erlebnisprogramm im VHS-Kulturcaé in der Johann-Karl-Grether Straße in Schopfheim statt. Das Erlebnisprogramm „Wald“ wird an diesem Abend eröffnet. Vorgestellt werden die Veranstaltungen aus der Reihe. Schwerpunkt wird sein, welchen ökologischen Wert die Wälder haben, welche Bedeutung sie für den Naturschutz haben, wie sie bewirtschaftet und genutzt werden. Dargestellt soll auch werden, welchen Bedrohungen die Wälder ausgesetzt sind und was es in den Wäldern zu entdecken gibt.

Weitere Informationen: Bei Fragen kann man sich dienstags bis donnerstags an den BUND Hochrhein unter Tel. 07623-62870 oder per E-Mail an bund.hochrhein@bund.net wenden. Außerdem ist im Internet unter www.bund.net/hochrhein unter Projekte und „Erlebnisprogramm Wald“ das Programm hinterlegt.