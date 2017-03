Zeitung lesen, Artikel schreiben, Nachrichten verfolgen – dies sind nur drei Aspekte der vielfältigen Aktion „Schule macht Zeitung“, die am Montag, 13. März, beginnt. Für die kommenden vier Wochen werden sich 31 Klassen weiterführender Schulen des Landkreises Lörrach intensiv mit unserem Produkt beschäftigen.

Kreis Lörrach. Seit über 25 Jahren wird das Projekt „Schule macht Zeitung“ vom Verlagshaus Jaumann jährlich durchgeführt und hat an Attraktivität nicht nachgelassen, sagt Guido Neidinger, Chefredakteur der Zeitungen des Verlagshauses Jaumann (Die Oberbadische, Markgräfler Tagblatt, Weiler Zeitung), der bei der Auftaktveranstaltung in der August-Macke-Schule in Kandern dabei sein wird. Es sei jedes Jahr aufs Neue erstaunlich, dass selbst Schüler, die vorher noch nie mit dem Produkt Zeitung in Berührung gekommen sind, Spaß am täglichen Lesen haben.

Und das ist auch so gewollt: Neben Lerneffekten wie beispielsweise die Förderung der Lese- und Schreibfähigkeit steht auch die Freude am täglichen Studieren der Zeitung im Fokus. Jeden morgen bekommen die Schüler für vier Wochen ein persönliches Exemplar unserer Zeitung ins Klassenzimmer geliefert und starten meist mit einem Zeitungsfrühstück in den Schultag. „Genau so, wie es seit Generationen Ritual in vielen Familien ist“, ergänzt Neidinger. Eine intensive Beschäftigung mit der Ausgabe erfolgt dann meist im Deutschunterricht, viele Schulen arbeiten während des Projekts aber auch fächerübergreifend.

„Schule macht Zeitung“ ist ein Projekt des Verlagshauses Jaumann in Zusammenarbeit mit den langjährigen Partnern Volksbank Dreiländereck und der AOK Hochrhein-­Bodensee. In diesem Jahr haben sich 31 Klassen der Stufen sieben bis neun aller Schulformen aus dem Landkreis angemeldet. Die verantwortlichen Lehrer bekommen aufbereitetes Arbeitsmaterial vom medienpädagogischen Izop­Institut aus Aachen digital geliefert. Zudem gibt es ein Lerninternetportal für Schüler mit Übungsaufgaben zum Thema.

Neben dem richtigen Umgang mit dem komplexen Produkt Zeitung werden auch journalistische Stilformen erlernt. Ein besonderer Anreiz für die Schüler: Sie können selbst in die Rolle eines Redakteurs schlüpfen und Artikel verfassen, die dann unter ihrem Namen in der Zeitung erscheinen werden.

Um noch tiefer in die Welt des Journalismus eintauchen zu können, besuchen Projektredakteure des Verlagshauses Jaumann einige Klassen, um den Beruf des Journalisten vorzustellen. Darüber hinaus haben die Schüler auch die Möglichkeit, die Redaktion zu besuchen und zu erleben, wie das Produkt, das sie jeden morgen in den Händen halten, entsteht.

Dieses Jahr nehmen die August-Macke-Schule Kandern, die Freie Evangelische Schule Lörrach, das Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach, das Hebel-Gymnasium Lörrach, die Hellbergschule Brombach, die Gemeinschaftsschule Weil am Rhein, das Kant-Gymnasium Weil am Rhein, das Oberrhein-Gymnasium Weil am Rhein, das Schulzentrum Efringen-Kirchen, das Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden, das Lise-Meitner-Gymnasium Grenzach-Wyhlen, die Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim und das Gymnasium Schönau an dem Projekt „Schule macht Zeitung“ teil.