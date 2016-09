Der bundesweite Tag des Handwerks wird am kommenden Samstag auch auf dem Alten Markt in Lörrach begangen. Zahlreiche Innungen werden sich von 10 bis 14 Uhr präsentieren und unter anderem über Ausbildungsberufe informieren. Von Michael Werndorff Kreis Lörrach. An 17 Ständen können sich Interessierte ein Bild der verschiedenen Gewerke machen. Nach der positiven Erfahrung im Vorjahr wurde das Angebot um mehr als ein Drittel vergrößert. „Wir wollen das Ansehen des Handwerks in der Öffentlichkeit fördern und die Berührungsängste zwischen Besuchern, Kunden und Handwerk abbauen“, sagte Kreishandwerksmeister Michael Schwab am Montag bei der Vorstellung des Programms. Während Kunden sich über Handwerksbetriebe und deren Leistungen informieren können, bietet sich für junge Menschen am Samstag die Möglichkeit, nach Ausbildungsbetrieben Ausschau zu halten. Mit der Teilnahme am bundesweiten Tag des Handwerks soll auch Nachwuchsgewinnung betrieben werden, ergänzte Otfrid Eckert, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Junge Menschen können die Berufe in all ihren Facetten kennenlernen“, verwies er auf das breit aufgestellte Angebot. Rund 50 Ausbildungsberufe werden im Landkreis Lörrach angeboten. Das Handwerk biete sehr gute Perspektiven und auch die Basis für ein mögliches Studium. Gerade die Durchlässigkeit im Handwerk sei ein großes Plus, betonte Schwab. Gesucht würden derzeit insbesondere Auszubildende in der Gastronomie und im Bäckereihandwerk, wie Eckert erläuterte. Die Kreishandwerkerschaft will am Samstag auch auf die in diesem Jahr gegründete Stiftung „Handwerk fördert Jugend“ aufmerksam machen. Die einzelnen Innungen verkaufen Lose, deren Erlös sowohl der Stiftung als auch dem Verein Riobamba zugute kommen soll. „Wir wollen einzelne Projekte und Jugendliche fördern, die Hilfe nötig haben“, kommentierte Schwab die Initiative. Überdies spiele auch Integrationsbereitschaft eine wichtige Rolle, sagte Eckert. „Wir haben dem Landkreis signalisiert, dass wir helfen wollen.“ Wichtig sei, dass die Menschen erkennen, dass das Handwerk vor Ort zur Gesellschaft gehört. „Unser soziales Leben funktioniert nur mit der Integration aller“, erklärte Schwab. Damit das Angebot die Zielgruppe erreicht, müsse der mögliche Nachwuchs dort abgeholt werden, wo er seine Stärken hat. Diese gelte es zu fördern, verwies Eckert auf das Thema Schulmüdigkeit, die durch handwerkliches Tun überbrückt werden könne. Der Tag des Handwerks wird am Samstag um 10 Uhr mit Lörrachs Bürgermeister Michael Wilke und Johannes Ulrich, Präsident der Handwerkskammer Freiburg, eröffnet.