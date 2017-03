Kreis Lörrach Nachwuchs im Fokus

Kreis Lörrach. An der Schule für Pflegeberufe der Kliniken des Landkreises Lörrach, die in Kooperation mit dem St. Elisabethenkrankenhaus betrieben wird, fand kürzlich die staatliche Abschlussprüfung in der Gesundheits- und Krankenpflege statt. Insgesamt 14 Absolventen wurde laut Pressemitteilung der Kliniken des Landkreises ihre Zeugnisse überreicht.

Die Zeichen in der Pflegeausbildung stehen auf Wachstum: Künftig wolle man die Zahl der Pflegeschüler weiter erhöhen und so noch mehr eigenen Nachwuchs ausbilden, sagte Klinikengeschäftsführer Armin Müller. Dabei stellte er den Absolventen angesichts des geplanten Zentralklinikums ungewöhnliche berufliche Perspektiven in Aussicht.

Die dreijährige Ausbildung der nun examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger umfasste rund 2100 theoretische und 2500 praktische Stunden. Dies rechnete Christina Ade-Schwöble, Leiterin der Schule für Pflegeberufe, vor. Insgesamt gibt es derzeit 130 Auszubildende im Bereich der Pflege bei den Kliniken des Landkreises Lörrach. Dazu kommen zahlreiche Azubis in anderen Bereichen.

Absolventen Gesundheits- und Krankenpflege: Meliha Akyürek, Lorena Carbone, Tamara Ernst, Luljeta Gashi, Timon Göring, Sandra Gülcimen, Nikolett Jeszkel, Nadine Köhler, Eileen Körkel, Sina Malletz, Karina Nurek, Gül Emel Özbildirici, Regina Reeber und Jennifer von der Heyden.