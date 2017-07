Kreis Lörrach Neues Programm für junge Talente

An der Lörracher Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) hat vor Kurzem der Auftakt des „Circle of Excellence“ stattgefunden, mit dem die Duale Hochschule seit 2016 besonders qualifizierte Studenten fördert, wie diese jetzt mitteilt.

Kreis Lörrach. In diesem Jahr wurden 26 Studenten nach der Hälfte ihres dreijährigen Bachelor-Studiums als die Besten ihres jeweiligen Studiengangs in das Förderprogramm aufgenommen, wie es in einer Mitteilung der DHBW heißt.

Begrüßt wurden die ausgewählten Studenten vom Rektor der Hochschule, Theodor Sproll, für den der „Circle of Excellence“ ein Programm zur bewussten Förderung junger Talente ist: „Wir brauchen hervorragend ausgebildete junge Menschen, die dazu fähig und willens sind, in Wirtschaft und Gesellschaft Führungsaufgaben zu übernehmen, und dabei gleichzeitig verantwortungsbewusst handeln.“ Mit dem „Circle of Excellence“ will die DHBW, so Sproll weiter, dazu beitragen, ihre Studenten für die Übernahme von Führungsrollen zusätzlich zu befähigen.

Für Christian Gruninger-Hermann, Professor im Studiengang BWL-Handel, der das Talentprogramm organisiert hat und das Auftakttreffen in der Hochschul-Mensa moderierte, ist der interdisziplinäre Ansatz wichtig: „Wir wollen mit diesem Angebot dazu beitragen, unsere besten Studenten über die Grenzen ihrer Studiengebiete zu vernetzen und als Führungspersönlichkeiten von morgen weiterzuentwickeln.“ Im Vordergrund des ersten Treffens standen das gemeinsame Kennenlernen, Gespräche mit zahlreichen Professoren der DHBW sowie ein Vortrag von dem Unternehmensberater und Personalentwicklungs-Experten Eckard Bathe zum Thema „Arbeit 4.0 – Anforderungen an die Führungskräfte der Zukunft“.

Christian Gruninger-Hermann bot den Studenten zum Abschluss einen spannenden Ausblick auf die weiteren Aktivitäten des Talentprogramms. Neben Lounge-Gesprächen mit Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erwarten die Teilnehmer ein Führungskräfteworkshop, Persönlichkeitstrainings, Unternehmens-Workshops und individuelle Karriere-Coachings.

Lisa Köpfer studiert Wirtschaftsinformatiker mit dem Schwerpunkt Application Management und absolviert die Praxisphasen ihres Studiums beim Software-Dienstleister Eschbach IT in Bad Säckingen. Für die gebürtige Bernauerin waren neben der Nähe zum Wohnort die guten beruflichen Zukunftschancen entscheidend bei der Studienwahl. Von ihrer Mitgliedschaft im „Circle of Excellence“ erhofft sie sich persönliche und berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten. „Besonders gespannt bin ich auf das Teambuilding Event, bei dem wir zusammen ein Floß auf dem Altrhein bauen“, freut sie sich auf die Veranstaltung Ende Juli.