Aktuelle Nachrichten aus der Region, die das Verlagshaus Jaumann zur Verfügung stellt, oder zum Beispiel eine Erinnerung, wann der Gelbe Sack abgeholt wird: Mit der „Wunderfitz-App“ des Energieversorgers Badenova für Smartphones steht jetzt eine neue Anwendung zur Verfügung, die vielfältige Unterstützung im Alltagsleben bieten soll. Von Michael Werndorff Kreis Lörrach. Zahlreiche Gemeinden in Baden-Württemberg beschäftigen sich mit dem Thema „Bürger-App“, die Wissenswertes rund um das Leben in der jeweiligen Stadt aufs Smartphone bringen. Der Bedarf an nützlichen Informationen, die individuell abgestimmt werden können, sei groß, wie der regionale Energie- und Umweltdienstleister mitteilt. Um das Angebot übersichtlicher zu gestalten, hat das Unternehmen die Wunderfitz-App entwickelt, die möglichst viele Städte unter einem Dach vereinen und Informationen bündeln will. Die App ist ein großes Gemeinschaftsprojekt: Badenova liefert die Plattform und sorgt für das Einpflegen von redaktionellen Inhalten, welche das Verlagshaus Jaumann mit seinen drei Tageszeitungen –­ Die Oberbadische, Weiler Zeitung und Markgräfler Tagblatt –­ künftig zur Verfügung stellt. Zudem stellen Partnerstädte Informationen bereit. Dies sind aktuell Bad Krozingen, Breisach, Freiburg und Neuenburg am Rhein. Nach einer erfolgreichen Pilotphase soll der smarte Begleiter auf weitere Städte ausgeweitet werden. Im kommenden Jahr könnte neben Lahr und Offenburg auch Lörrach eine eigene App erhalten, die Bürger mit lokalen Nachrichten und Wissenswertem versorgt, kündigte Pressesprecherin Yvonne Schweickhardt an. Schon jetzt können Interessierte die Anwendung im App-Store oder auf Google- Play runterladen und Infos zu besagten Städte erhalten. Zum Angebot gehören unter anderem ein Veranstaltungskalender, der sich mittels Filter persönlich gestalten lässt, ein virtuelles Branchenverzeichnis und ein digitaler Fahrplan des ÖPNV in Freiburg sowie Vereinsnachrichten wie auch lokale und überregionale Nachrichten. Die Macher legen Wert darauf, dass die App individuell abstimmbar ist und der Nutzer maßgeschneiderte Informationen erhält. In einem weiteren Schritt sollen auch sukzessiv neue Angebote aufgenommen werden. So könnte die App Angaben zu Schneehöhen für Wintersportler oder Temperaturen der Badegewässer liefern. „Die App darf in ihrer Entwicklung nicht stehenbleiben“, kündigte Schweickhardt eine stetige Weiterentwicklung an. n Weitere Infos und Downloadlink unter www.wunder-fitz.de.