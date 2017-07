Kreis Lörrach Über die Mittelmeerroute und Italien nach Lörrach

Kreis Lörrach. Auf Anregung der FDP-Kreistagsfraktion haben dieser Tage Mitglieder des Kreistages unter Führung von Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella vom Landratsamt die „Vorläufige Inobhutnahme“ für minderjährige unbegleitete Jugendliche (UMA) in Brombach besichtigen.

Der Landkreis konnte für die mit 120 Betten ausgestattete Einrichtung eine Betriebserlaubnis vom Land Baden-Württemberg erhalten. Sie wird vom erfahrenen Betreiber Campanet fachmännisch geführt und ist zur Zeit mit nur drei Jugendlichen belegt, wie es in der Mitteilung der FDP-Kreistagsfraktion heißt.

Diese Zahl kann sich aber – wie schon mehrfach erlebt – quasi über Nacht wieder drastisch erhöhen. Während diese jungen Migranten 2016 noch vorwiegend aus Afghanistan kamen, stammen sie heute fast ausschließlich aus ost- und westafrikanischen Ländern. Sie haben meist halb Afrika durchquert und sind über die Mittelmeerroute und Italien – in aller Regel ohne Papiere – in Deutschland gelandet, meist in Weil am Rhein. Sie können bis maximal vier Wochen in Brombach bleiben und werden dann an andere Einrichtungen in Baden-Württemberg oder in anderen Bundesländern weitervermittelt.

Zunächst aber werden sie hier rund um die Uhr betreut, was nicht nur erste Deutschkurse und psychologische Hilfen, sondern auch – beispielsweise durch eine Quarantänestation – gesundheitliche Maßnahmen beinhaltet. Aus den Bildern, welche die jungen Leute gemalt haben, geht deutlich deren Heimweh, aber auch die Freude über die in Deutschland für sie paradiesischen Bedingungen hervor.

Im vergangenen Jahr gaben sich noch viele von ihnen als minderjährig aus, weil dann vermeintlich bessere Aufnahmebedingungen herrschen würden und die Asylverfahren einfacher seien. Inzwischen aber wird der Status „minderjährig“ eher als nicht förderlich gesehen, weil der den Weg zum Geldverdienen erschwert, schreibt die Kreistagsfraktion.

Inwieweit sich die momentan geringen Zugangszahlen künftig auf die Kapazität der Brombacher Unterkunft auswirken, ist schwer abzusehen. In jedem Fall aber bleibt der Landkreis, der hier Vorbildliches leistet, gewappnet für auch wieder schwierigere Entwicklungen. In diesem Zusammenhang bemerkte der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Roth-Greiner, dass Flucht auf Dauer keine Lösung sein könne, sondern man deren Ursachen sehr viel gezielter und intensiver in den betroffenen Ländern bekämpfen müsse.

Das Asylrecht dürfe nicht zu einer vermeintlichen automatischen Einwanderungsmöglichkeit werden. Auch deshalb habe die FDP – so Kreisrat Christoph Hoffmann – schon vor zwanzig Jahren ein Einwanderungsgesetz gefordert, das jetzt dringender denn je sei.