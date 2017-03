Kreis Lörrach Vermittler im Naturschutz

22:15 Wall Street: Der Trump-Rally geht die Luft aus

New York - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat in dieser Woche den größten Verlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verbucht. Der Optimismus der Anleger darüber, dass Trump liefern kann, was er den Wählern versprochen hat, schwindet allmählich. Der Dow schloss zwar nur mit einem moderaten Minus von 0,29 Prozent auf 20 596,72 Punkten. Im Wochenverlauf summiert sich der Verlust damit aber immerhin auf 1,5 Prozent. Der Kurs des Euro wurde zu 1,0803 Dollar gehandelt.

22:09 Trump scheitert mit Gesundheitsreform

21:56 U21-Fußballer siegen zum Start ins EM-Jahr gegen England

Wiesbaden - Die deutschen U21-Fußballer sind mit einem überzeugenden Sieg ins EM-Jahr gestartet. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz bezwang im ersten Testspiel des Jahres in Wiesbaden England mit 1:0. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte vor 9457 Zuschauern der Hoffenheimer Nadiem Amiri. Für die deutschen Nachwuchsfußballer war es im vorletzten Testspiel zweieinhalb Monate vor Beginn der Europameisterschaft in Polen ein wichtiger Sieg.

21:10 Gabriel setzt auf Neuordnung der Asienpolitik

Hamburg - Außenminister Sigmar Gabriel will die Asienpolitik Deutschlands grundlegend neu ordnen. Asien sei eine Schlüsselregion für die Zukunft Deutschlands und Europas, sagte der Minister am Abend bei dem traditionellen Jahrestreffen der deutschen Asienwirtschaft, dem Ostasiatischen Liebesmahl in Hamburg. Konkret wolle er die Beziehungen zu Asien intensivieren und strategischer gestalten, betonte er vor fast 400 Gästen im großen Festsaal des Rathauses. Auch die deutsche Wirtschaft sieht unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump bessere Chancen in Asien.