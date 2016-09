Vielfalt soll in den Kirchengemeinden im Landkreis aktiv gelebt werden. Darauf wollen sie im Rahmen der interkulturellen Woche mit einem Gottesdienst hinweisen, der am Samstag, 24. September, in Rheinfelden stattfindet. Von Dominik Vorhölter Kreis Lörrach. Die Mitglieder eine Kirche spiegeln das vielfältige Specktrum der Gesellschaft, auch im Landkreis Lörrach gibt es Kirchengemeinden anderer Sprachen und Herkünfte, in denen die Menschen ankommen können. „Uns ist es wichtig, dass wir uns einander die Hände reichen und mit der Stimme des Evangeliums Werte wie Gastfreundschaft vermitteln“, sagt Gerd Möller, Dekan im Dekanat Wiesental. Der gleichen Meinung ist auch seine evangelische Amtskollegin, Dekanin Bärbel Schäfer. Aus diesem Grund wollen sie an der interkulturellen Woche mit einem besonderen ökumenischen Gottesdienst teilnehmen. Die interkulturelle Woche ist eine jährliche Aktion, die von mehr als 55 000 christlichen Kirchen begangen wird. Im Landkreis Lörrach soll ein feierlicher Gottesdienst stattfinden, der die Gemeindemitglieder auf das Thema kulturelle Vielfalt hinweist und zum Nachdenken über Gastfreundschaft und eine offene Kultur anregen soll, informiert Möller. Er will zusammen mit seiner evangelischen Kollegin ein Konzept für einen Gottesdienst schreiben, und es für den Verlauf der interkulturellen Woche den Gemeindepfarrern zur Verfügung stellen. Dabei sollen die Themen Flüchtlingspolitik, Gastfreundschaft und kulturelle Vielfalt zur Sprache kommen. „Wir wollen dafür werben, dass es gerade heute wichtig ist, den neu ankommenden Menschen freundlich zu begegnen“, erklärt der Dekan den Hintergrund der Aktion. „Mit dem Gottesdienst wollen wir darauf aufmerksam machen, das Religion die Menschen zusammenbringt“, fügt Schäfer hinzu. Im Rahmen der interkultur-ellen Woche soll für die Themen Gastfreundschaft und vielfältige Gemeinschaft in den eigenen Reihen geworben werden. „Wir freuen uns natürlich, wenn im Rahmen der interkulturellen Woche noch weitere Aktionen in unseren Kirchengemeinden initiiert werden“, sagt Schäfer. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Dekane beider Kirchen einen Gottesdienstplan geschrieben. Der diesjährige Gottesdienst richtetet sich an alle Christen im Landkreis und findet in der Christuskirche in Rheinfelden statt.