Kreis Lörrach Vortrag zum Thema Demenz

Kreis Lörrach. Zum Vortrag „Was leistet die Pflegeversicherung für Menschen mit Demenz?“ laden der Pflegestützpunkt Lörrach und die Beratungsstelle „ipunkt“ der Fritz-Berger-Stiftung am Donnerstag, 12. Oktober, ab 17 Uhr in den „Freiraum im Glashaus“ am Lörracher Chesterplatz 9 (zweite Etage) ein. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Leben mit Demenz im Landkreis Lörrach“ wird Brigitte Schemann, Pflegeberaterin der IKK classic, einen Überblick zu folgenden Themen geben: Das aktuelle Begutachtungsverfahren vom Antrag zum Pflegegrad, die Leistungen der Pflegeversicherung in der ambulanten und stationären Pflege und Wichtiges bei Menschen mit Demenz.

Eine Anmeldung unter Tel. 4105033 oder per E-Mail an info@pflegestuetzpunkt-loerrach.de ist erforderlich.