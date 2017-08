Kultur „Happy Landing“ bricht schon jetzt alle Rekorde

Bad Säckingen. Das gab es auch noch nie: Gut zwei Monate vor der Weltpremiere des neuen Musicals „Happy Landing“ am Samstag, 21. Oktober, im Gloria-Theater in Bad Säckingen läuft der Kartenvorverkauf so gut, dass bereits jetzt zwei Zusatzvorstellungen ins Programm genommen werden mussten, um der ungebremsten Ticketnachfrage nachkommen zu können. Die Zuschauer strömen längst nicht mehr nur aus der näheren Umgebung in Deutschlands kleinste Musical-Metropole, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.



„Wir sind überwältigt von dieser Nachfrage, obwohl bisher niemand das Stück live gesehen hat“, freut sich Komponist und Regisseur Jochen Frank Schmidt, „das sind quasi Vorschusslorbeeren, und wir werden alles daran setzen, diesen voll und ganz gerecht zu werden.“



Aktuell verkauft sich das neue Feel-Good-Musical des Erfolgskomponisten besser als die Vorgängerproduktion „Aida“ zum gleichen Zeitpunkt. Kein Wunder, dass der Produzent des Mammutprojekts Alexander Dieterle da gut gelaunt ist. „Ich denke die Leute haben einfach Lust auf eine Show, bei der es viel zu lachen gibt, man ein wenig träumen kann und am Ende mit einem Ohrwurm nach Hause geht“, sagt er.



Die erste Zusatzvorstellung wird am 3. November um 20 Uhr stattfinden. Ebenfalls neu im Spielplan ist die Vorstellung am 5. November, um 18.30 Uhr. Bei allen Vorstellungen, egal ob Freitag, Samstag oder Sonntag, egal ob Nachmittags- oder Abendvorstellung, wird immer die Erstbesetzung des 21-köpfigen Profiensembles zu erleben sein. n Tickets sind unter www. happy-landing-musical.de, unter Tel. 07761/64 90, an der Kasse des Gloria-Theaters sowie an vielen anderen Vorverkaufsstellen erhältlich



Alle Vorstellungen im Überblick:

Donnerstag, 19. Oktober, 20 Uhr, Preview (keine Tickets im Vorverkauf erhältlich);

Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr, Premiere (keine Tickets im Vorverkauf erhältlich);

Sonntag, 22. Oktober, 13.30 Uhr, Nachmittagsvorstellung;

Sonntag 22. Oktober, 18.30 Uhr;

Freitag, 3. November, 20 Uhr, Zusatzvorstellung;

Samstag, 4. November, 20 Uhr;

Sonntag, 5. November, 13.30 Uhr, Nachmittagsvorstellung;

Sonntag, 5. November, 18.30 Uhr, Zusatzvorstellung;

Samstag, 18. November, 20 Uhr;

Sonntag, 19. November, 18.30 Uhr;

Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr;

Sonntag, 3. Dezember, 13.30 Uhr, Nachmittagsvorstellung;

Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr;

Sonntag, 17. Dezember, 18.30 Uhr;

Samstag, 30. Dezember, 20 Uhr;

Sonntag, 31. Dezember, 20 Uhr, Silvester-Vorstellung;

Samstag, 13. Januar, 20 Uhr;

Sonntag, 14. Januar, 18 Uhr

