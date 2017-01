Nachrichten-Ticker

03:47 Bundeswehrskandal: Politiker kritisieren Informationspolitik

Berlin - Im Skandal um sexuelle Nötigung und Demütigungen in einer Bundeswehr-Kaserne rügen Verteidigungspolitiker die schleppende Informationspolitik der militärischen Führung. "Wieder einmal wurde das Parlament nicht rechtzeitig informiert, obwohl die Fakten schon seit einiger Zeit bekannt waren", sagte der SPD-Experte im Bundestag, Rainer Arnold, unter anderem der "Stuttgarter Zeitung". Agnieszka Brugger, Grünen-Bundestagsabgeordnete, sagte der "Schwäbischen Zeitung", das Ministerium habe schon Monate davon gewusst.

03:29 US-Medien: Teilsieg gegen Trumps Einreiseverbote vor Gericht

New York - Bürgerrechtsorganisationen haben im Kampf gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für viele Muslime einen wichtigen Teilsieg errungen. Medienberichten zufolge verfügte ein Gericht in New York, dass seit Freitag in den USA eingetroffene Flüchtlinge oder Besucher aus den vom Einreisebann betroffenen Ländern zumindest vorerst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen.

03:08 Biker kracht in Rennrad - Zwei Tote in Nordrhein-Westfalen

Rödinghausen - Bei einem Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen sind ein 16-jähriger Radler und ein Motorradfahrer getötet worden. Der Jugendliche war mit seinem Rennrad auf eine Kreuzung gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer krachte mit seiner Maschine erst in das Fahrrad und prallte 50 Meter weiter gegen einen Baum. Die Notärzte konnten die beiden nicht mehr retten. Sie starben an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich in Rödinghausen, nördlich von Bielefeld.

02:31 Muslime werden nach Trump-Dekret an Einreise gehindert

Washington - Durch den von Washington verhängten Einreisestopp für Menschen aus muslimischen Ländern werden Reisende an vielen internationalen Flughäfen aufgehalten. Am Kennedy Airport in New York wurden zwölf Flüchtlinge festgesetzt, darunter ein Iraker, der früher für die US-Regierung gearbeitet hatte. In San Francisco wurde eine ganze Flüchtlingsfamilie in Gewahrsam genommen. In Kairo wurden fünf Iraker und ein Jemenit an der Reise in die USA gehindert. Kanada und Großbritannien distanzierten sich von dem durch US-Präsident Donald Trump initiierten Einreisestopp.