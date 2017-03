Nachrichten-Ticker

06:24 Explosion in Kabuls Diplomatenviertel

Kabul - Im Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Morgen eine laute Explosion zu hören gewesen. Anwohner sprachen auf sozialen Medien von Schusswechseln. Ein Sprecher der Kabuler Polizei sagte, man habe Berichte über eine Explosion, aber nicht über Schüsse. Der Nachrichtenchef von Tolo TV, Lotfullah Nadschafisada, berichtete über den Kurznachrichtendienst Twitter, die Explosion habe sich in einem großen Militärkrankenhaus ereignet. In der Gegend liegt auch die US-Botschaft.

06:22 Gabriel setzt bei Krisentreffen auf Dialog mit Cavusoglu

04:44 Umfrage: Deutsche wollen eine andere EU

Berlin - Die Europäische Union sollte aus Sicht der Deutschen nicht so weitermachen wie bisher. Über den Reformweg gibt es aber keine Einigkeit. Das geht aus einer YouGov-Umfrage hervor, in der es um die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Strategien zur Zukunft der EU ging. Die Strategie "Weiter so" fand dabei die wenigsten Unterstützer: Nur 7 Prozent fanden diese Möglichkeit gut. Die relativ größte Zustimmung erhielt der Vorschlag einer umfassenden Erweiterung der Zusammenarbeit in allen ‎Politikbereichen.

04:42 Herne: Polizei fahndet weiter nach 19-Jährigem

Herne - Nach der Ermordung eines Neunjährigen in Herne bei Bochum sucht die Polizei intensiv nach dem mutmaßlichen Täter. "Wir fahnden so lange, wie es nötig ist", sagte eine Sprecherin. Der flüchtige Tatverdächtige Marcel H. soll den kleinen Nachbarsjungen umgebracht und Bilder davon ins Darknet gestellt haben. Das Kind war am Montagabend erstochen im Keller des 19-Jährigen in einer Arbeitersiedlung gefunden worden. Die Beamten warnten, der Verdächtige sei gefährlich und habe weitere Verbrechen angedeutet.

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel will sich bei dem heutigen Krisentreffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu um eine Normalisierung bemühen. "Ich hoffe sehr, dass unsere Gespräche dazu beitragen, das Verhältnis wieder schrittweise in normale Bahnen zu bekommen", sagte Gabriel in den ARD-"Tagesthemen". Im Streit um von kommunalen Behörden verfügte Stopps für Wahlkampfauftritte türkischer Minister wies Gabriel Nazi-Vergleiche der türkischen Seite zurück. Es nütze aber nichts, jetzt ordentlich auf den Tisch zu hauen.