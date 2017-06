Lörrach 14 Kilometer in einer Stunde

Die erste Ausfahrt mit einem Fahrrad fand am 12. Juni 2017 statt. Die aktuelle Ausstellung im Dreiländermuseum Lörrach und der Katalog dazu informieren über das denkwürdige Ereignis.

Lörrach/Mannheim. In Mannheim hatte Karl von Drais das Fahrrad erfunden und von einem Wagner bauen lassen. Die entscheidende Neuerung: Im Gegensatz zu den bisher üblichen vierrädrigen Wagen, die von Tieren gezogen wurden, setzte Drais nur zwei Räder hintereinander. Zwar war es schwierig, so das Gleichgewicht zu halten, aber das Fahrzeug hatte weniger Reibung und konnte von einem Menschen direkt selbst bewegt werden. Mit einer Fahrt von Mannheim Richtung Schwetzingen demonstrierte Drais am 12. Juni 1817 seine Erfindung erstmals öffentlich.

Drais legte mit seinem Zweirad an diesem Tag eine Strecke von 14 Kilometern in nur einer Stunde zurück und war damit wesentlich schneller als ein Mensch zu Fuß. Seine Demonstrationsstrecke hatte Drais gut gewählt, es war die Chaussee zwischen dem Schloss in Mannheim und der kurfürstlichen Sommerresidenz in Schweztingen. Die Strecke verlief ohne Steigungen in der Rheinebene und war eine der am besten ausgebauten Straßen in Baden.

Die Ausstellung „Faszination Fahrrad – Von der Draisine zum E-Bike“ im Dreiländermuseum erinnert derzeit an das denkwürdige Ereignis. Die Ausstellung präsentiert nicht nur drei Draisinen, die noch original aus dem 19. Jahrhundert stammen, sondern auch Grafiken von Mannheim und Schwetzingen, die beiden Orte, zwischen denen die erste Ausfahrt stattfand, sowie weitere Objekte und Hintergrundinformationen zur Erfindung des Fahrrades.

Im Katalog zur Ausstellung, erschienen in der Reihe Lörracher Hefte als Nr. 24, sind zwei weitere Darstellungen abgebildet, die aus konservatorischen Gründen im Lörracher Museumsdepot verblieben sind: Eine Darstellung des Herrn von Drais des Lörracher Fotohauses Trefzger und eine historische Karte, auf der die Chaussee der ersten Fahrrad-Ausfahrt eingetragen ist.

Vor 200 Jahren hat das Ereignis noch wenig öffentliches Interesse hervorgerufen. Heute wissen wir, dass es sich um den Auftakt einer der folgenreichsten Erfindungen handelt.

Über die historische Ausfahrt kann man sich im Dreiländermuseum informieren am kommenden Wochenende und dann wieder ab Dienstag jeweils zwischen 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen zum umfangreichen Rahmenprogramm bietet die Veranstaltungsbroschüre zur Ausstellung und die Homepage des Museums: www.dreilaendermuseum.eu.

Der Katalog zur Ausstellung bietet 12 Seiten zur Draisine mit zahlreichen Abbildungen, er ist im Dreiländermuseum für 9,.80 Euro erhältlich.