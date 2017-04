Lörrach 2016 war ein Rekordjahr

04:11 Russland warnt USA vor militärischen Eingreifen in Syrien

New York - Russland hat die USA vor "negativen Konsequenzen" bei einem militärischen Eingreifen in Syrien gewarnt. Alle Verantwortung bei einer militärischen Aktion liege auf den Schultern von denen, die diese fragwürdige und tragische Unternehmung beginnen. Das sagte der stellvertretende russische UN-Botschafter Wladimir Safronkow vor Journalisten im UN-Hauptquartier in New York. Kurz danach wurde bekannt, dass die USA einen Flughafen der syrischen Armee angegriffen haben.

04:00 USA greifen syrischen Flugplatz mit Tomahawk-Raketen an

Washington - Die USA haben einen Flughafen der syrischen Armee angegriffen. Mehrere Dutzend Raketen des Typs Tomahawk seien abgeschossen worden, sagte eine Pentagon-Mitarbeiterin der Deutschen Presse-Agentur in Washington. US-Medien berichteten von mehr als 50 Raketen, die von Kriegsschiffen im Mittelmeer abgefeuert worden seien. Bei dem Angriffsziel handele es sich um jenen Militärflugplatz, von dem aus am vergangenen Dienstag nach US-Lesart ein Giftgasanschlag der Assad-Regierung verübt worden sei.

02:44 Scarlett Johansson enttäuscht von Ivanka Trump

New York - Die US-Schauspielerin Scarlett Johansson ist enttäuscht von First Daughter Ivanka Trump. Die 32-Jährige sagte bei einer Veranstaltung in New York: Bei einem früheren Treffen habe sie Trump damals als wortgewandt, intelligent und einnehmend wahrgenommen. Jetzt sei sie aber enttäuscht von den altmodischen Ansichten vor allem in Hinsicht auf das Frauenbild, die die Tochter von US-Präsident Donald Trump immer wieder äußere, sagte Johansson. Ivanka habe die Chance, einen großen Unterschied zu machen, nur indem sie sich zu etwas äußere - und sie mache es nicht.