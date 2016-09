Nachrichten-Ticker

18:10 Kamera findet Landeroboter "Philae" auf Kometen

Darmstadt - Endlich gibt es ein Foto des Mini-Labors "Philae" auf dem Kometen "Tschuri". Der Landeroboter steht eingeklemmt in einem dunklen Spalt auf dem Brocken "67P/Tschurjumow-Gerassimenko", wie die Europäische Raumfahrtagentur Esa mitteilte. Das Bild gelang der Hochleistungskamera Osiris an Bord der Raumsonde "Rosetta". Es entstand am 2. September bei einem Flug über den Kometen in einer Höhe von 2,7 Kilometern. Das Bild mache klar, warum die Kommunikation mit "Philae" nach der Landung am 12. November 2014 so schwierig gewesen sei. Er befindet sich in einem dunklen Spalt.

17:55 Viele Tote und Dutzende Verletzte bei Doppelanschlag in Kabul

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Terroranschlag mindestens 24 Menschen getötet worden. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Doppelanschlag in einer der belebtesten Gegenden der Hauptstadt. Mindestens 91 weitere Menschen wurden verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Anschläge, darunter ein Selbstmordattentat, ereigneten kurz nacheinander in der Nähe des Verwaltungsbüros des Präsidenten Aschraf Ghani. Der Staatschef verurteilte die Attentäter als "Feinde des Fortschritts."

17:50 Oppermann mahnt nach AfD-Aufstieg "vernünftige Flüchtlingspolitik" an

Berlin - Die SPD hat nach dem starken Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern eine "vernünftige Flüchtlingspolitik" angemahnt. Wenn jeder vierte Wähler sein Kreuz bei einer Partei rechts von der CDU mache, hätten offenkundig alle Parteien etwas falsch gemacht, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann in Berlin. Viele Menschen seien verunsichert. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis siegte die SPD mit 30,6 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 20,8 Prozent, die CDU kam auf 19,0 Prozent, die Linke auf 13,2 Prozent.

17:31 Mann will Ball für Hund aus See holen und stirbt

Oldenburg - Weil er einen Ball für einen Hund aus einem See holen wollte, ist ein 73-Jähriger in Oldenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann mit seiner Ehefrau und dem Hund am See spazieren. Den Ermittlungen zufolge warf der Mann im Spiel mit dem Hund den Ball auf den See. Als der Hund den Ball nicht holen wollte und der Ball immer weiter auf den See hinaustrieb, stieg der Mann selbst ins Wasser. Auf dem Rückweg zum Ufer ging er plötzlich unter. Die Ehefrau rief um Hilfe. Taucher, die zufällig in der Nähe waren, zogen den Mann aus dem Wasser. Er starb später.

17:25 Mehr als 50 Tote bei Anschlagsserie der IS-Terrormiliz in Syrien

Damaskus - Bei einer Anschlagsserie im Kernland von Syriens Machthaber Baschar al-Assad sind mehr als 50 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat beanspruchte laut seinem Sprachrohr Amak die Anschläge für sich. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, starben allein bei zwei Explosionen in der regimetreuen Hafenstadt Tartus am Mittelmeer mindestens 38 Menschen, unter ihnen mindestens 16 Soldaten oder Kämpfer regierungsnaher Milizen. Die IS-Terrormiliz hatte am Wochenende ihre letzten Gebiete an der syrisch-türkischen Grenze an protürkische Rebellen verloren.