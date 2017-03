Lörrach Auf dem Weg zur Kinderfarm

Nachrichten-Ticker

02:10 Hundeschlittenrennen Iditarod: 57-Jähriger stellt Rekorde auf

Nome - Zum dritten Mal hat der Amerikaner Mitch Seavey das wohl härteste Hundeschlittenrennen der Welt gewonnen und dabei zwei Rekorde aufgestellt. Nach acht Tagen, drei Stunden und vierzig Minuten ging der Hundeschlittenführer beim Iditarod in Nome im Westen Alaskas mit elf Hunden durchs Ziel. Das ist ein Streckenrekord in der 45-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Zudem ist Seavey mit 57 Jahren der älteste Sieger.

01:50 US-Sender will Trumps Steuererklärung von 2005 veröffentlichen

Washington - Der US-Sender MSNBC hat angekündigt, im Besitz einer Steuererklärung von US-Präsident Donald Trump zu sein und diese noch am Abend veröffentlichen zu wollen. Das gab MSNBC-Moderatorin Rachel Maddow via Twitter bekannt. Es handele sich um Unterlagen aus dem Jahr 2005. Trump hatte sich bisher geweigert, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen und war dafür vielfach kritisiert worden. Es ist in US-Wahlkämpfen üblich, dass die Kandidaten ihre Steuererklärungen offenlegen, um den Bürgern ihre wirtschaftliche Situation und mögliche Abhängigkeiten offenzulegen.

01:49 Brand in Asylbewerberheim - drei Schwerverletzte

Helsa - Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft nahe Kassel in Hessen sind drei Bewohner schwer verletzt worden. Eine vorsätzliche Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt es zunächst nicht. Nach ersten Erkenntnissen gab es zeitgleich zum Ausbruch des Brandes einen Streit unter Bewohnern der Unterkunft. In dem Gebäude lebten offiziell 26 Asylbewerber. Das Feuer brach laut Polizei in einem Zimmer im Obergeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Helsa aus und griff auf das gesamte Stockwerk über.

01:26 Niederlande-Wahl: Erste Wahllokale geöffnet

Den Haag - In den Niederlanden haben die Wahlen begonnen. In einigen Bahnhöfen öffneten die Wahllokale bereits kurz nach Mitternacht. Die meisten Wahllokale öffnemn aber erst um 7:30 Uhr. Rund 13 Millionen Niederländer sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. In einem Blumenkiosk am Bahnhof von Castricum in Nord-Holland konnten Bürger schon in der Nacht ihre Stimme abgeben. Alle Wahllokale schließen um Punkt 21 Uhr - mit Ausnahme in den Kommunen auf den karibischen Inseln Bonaire, Saba und Sint Eustatius. Wegen des Zeitunterschiedes schließen sie dort fünf Stunden später.

01:24 Bericht: Seit Januar mehr als 1100 Asylanträge aus der Türkei

Berlin - Seit Anfang des Jahres haben nach einem Bericht der Zeitungen der Funke-Mediengruppe mehr als 1100 türkische Bürger Asylanträge in Deutschland gestellt. Allein im Januar und Februar habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 1151 Anträge registriert, melden die Zeitungen. Das Bundesinnenministerium registriert schon seit längerem, dass die Zahl der Asylanträge von Türken nach oben geht. Die Anerkennungsquote türkischer Asylbewerber ist nach Aussage von Bundesinnenminister Thomas de Maizière niedrig.