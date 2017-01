Lörrach. Ein erneut erfolgreiches Jahr hat der Jazzclub Lörrach hinter sich gebracht. Mit 27 Konzerten und sechs Schallplattenabenden hat der Club, der im vergangenen Jahr sein 60-Jähriges feierte, wieder ein enormes Pensum an Veranstaltungen absolviert. Dazu zählten auch „Lörrach swingt“ mit sechs Bands und „Jazz auf der Burg“ mit drei Formationen, wie Werner Büche, inzwischen seit 59 Jahren Vorsitzender, bei der Jahreshauptversammlung im „Jazztone“ berichtete.

Froh und stolz ist der 84-Jährige daher, dass auf die Mitglieder immer Verlass ist: „Ohne die Ehrenamtlichen, die stets kräftig mit anpacken, wäre der Club nämlich gar nichts“, betonte der Vorsitzende. Finanzen Eine solide finanzielle Lage bilanzierte Kassierer Hermann Schloz – trotz eines Minusbetrages von rund 3000 Euro. Angeschafft werden mussten nämlich neue Lautsprecher für rund 13 000 Euro. In nächster Zeit will der Verein noch einen Kontrabass und neue Mikrofone kaufen. Froh ist man daher im Club, dessen Jahresausgaben inzwischen auf ein Rekordhoch von knapp 90 000 Euro gestiegen sind, dass es von der Stadt Lörrach erstmalig einen Zuschuss in Höhe von 8000 Euro (bisher 6000 Euro) gab sowie auch 4000 Euro vom Land. Weitere Sponsoren im vergangenen Jahr waren Sparkasse, Volksbank und Badenova. Wahlen Kontinuität ist im Vorstand angesagt. Mit Ausnahme des Postens des 2. Vorsitzenden, den Christian Mauch nach 18 Jahren im Vorstand aus beruflichen Gründen aufgab, wurden alle Mitglieder einstimmig wiedergewählt: Werner Büche (Vorsitzender), Axel Rulf (2. Vorsitzender), Hermann Schloz (Kassierer), Iris Philipp (Werbung) und Felix Herrmann (Schriftführer).

Ausblick Bis zur Sommerpause hat der Jazzclub 17 Konzerte geplant, dazu drei Schallplattenabende. Das Spektrum umfasst wiederum zahlreiche Facetten des Jazz, unter anderem mit zwei Preisträgern und ihren Bands, nämlich Christoph Neuhaus Quintett (10. Februar) und Volker Engelbrecht Quintett (5. Mai).

Büche freut sich aber ganz besonders auf die Nicole Johänntgen New Orleans-Band (9. Juni) sowie auf den Abschluss vor der Sommerpause und der Matinee mit dem Big Sound Orchestra (9. Juli). Als ein Höhepunkt gilt zudem der 28. April, wenn es heißt „Christian & Uli meets Lisette Spingler“.

Und: Bei „Lörrach swingt“ am 30. April sind sechs Formationen in der Innenstadt zu hören. Für „Jazz auf der Burg“ (20. Mai) sind drei Bands geplant. Ihre Namen werden aber erst bei der Pressekonferenz im März verraten. Geschichte Das „Haus der Geschichte“ in Stuttgart zeigt Interesse am ältesten Jazzclub im Ländle, wie Büche informierte. Geplant ist eine Sonderausstellung über die 1960er Jahre. Darin soll auch der Club mit Dokumenten aus dem Clubgeschehen vertreten sein.