Lörrach Auf Krawall und Streit aus

Nachrichten-Ticker

17:26 Ermittlungsverfahren gegen Marine Le Pen in Parlamentsjob-Affäre

Paris - Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen in der Affäre um EU-Parlamentsjobs eingeleitet. Es geht um den Verdacht der Untreue in ihrer Funktion als Europaabgeordnete, wie aus Justizkreisen bekannt wurde. Assistenten von Abgeordneten der Le-Pen-Partei Front National im EU-Parlament sollen unerlaubt für die Partei in Frankreich gearbeitet haben - im Fall Le Pens geht es um die Arbeitsverhältnisse mit zwei Mitarbeitern.

16:42 "Abi-Streich" mit Feuerlöscher - Neun Schüler im Krankenhaus

Zülpich - Wegen eines missglückten "Abi-Streichs" sind im rheinischen Zülpich neun Schüler ins Krankenhaus gekommen. Ein 19-jähriger Abiturient eines Gymnasiums habe auf dem Schulhof der benachbarten Realschule einen Feuerlöscher entleert. Das berichtete die Polizei. Dabei gelangte das Löschpulver in die Luft. Insgesamt 78 Schüler, die durch die Pulverwolke liefen, klagten anschließend über Reizungen der Atemwege und der Augen. Nach Angaben des eingesetzten Notarztes ist das Pulver nicht gesundheitsgefährdend. Den 19-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

16:41 Richter: Festgenommener plante Messer-Massaker auf Mallorca

Madrid - Ein auf Mallorca festgenommener Mann soll auf der spanischen Urlaubsinsel nach amtlichen Erkenntnissen einen Terroranschlag geplant haben. Es gebe Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Dschihadist vorgehabt habe, auf dem Rathausplatz von Inca etwa 30 Kilometer nordöstlich von Palma Passanten mit einem Messer zu attackieren. Das teilte der zuständige Ermittlungsrichter nach der Anhörung des Verdächtigen mit. Der Mann war am Mittwoch auf Mallorca neben drei weiteren mutmaßlichen Angehörigen der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen worden.

16:24 Arbeitslosigkeit im Juni auf 26-Jahres-Tief gesunken

Nürnberg - Die boomende Konjunktur sorgt weiter für glänzende Zahlen am deutschen Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Juni 2,5 Millionen Menschen ohne Job - der niedrigste Wert in dem Monat seit 26 Jahren. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,5 Prozent. Bei der Zahl der Erwerbstätigen verkündete das Statistische Bundesamt außerdem einen Rekord: Mit etwa 44,1 Millionen waren so viele in Lohn und Brot wie noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands.

15:44 Polizei regelt Verkehr für zwölfköpfige Entenfamilie

Augsburg - Die Augsburger Polizei hat eine zwölfköpfige Entenfamilie eskortiert und dabei Unterstützung von Grundschülern bekommen. Wie die Beamten mitteilten, wollte die Entenfamilie in "semi-suizidaler Absicht" direkt bei einer mobilen Blitzerkontrolle die Straße überqueren. Die Beamten regelten nach eigener Aussage sogleich den Verkehr, um den Tieren sicheres Geleit zu geben. Auf der anderen Straßenseite hielt ein 15-Jähriger mit den neugierigen Grundschulkindern die Vögel in Schach, bis die Feuerwehr eintraf. Am Ende konnte die gesamte Truppe zu einem nahen See gebracht werden.