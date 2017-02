Nachrichten-Ticker

20:55 Trumps Kandidat für Posten des Arbeitsministers droht zu scheitern

Washington - Donald Trump steht vor einer weiteren Schlappe: Im von seinen Republikanern dominierten Senat deutet sich eine Niederlage für Trumps Kandidaten für den Posten des Arbeitsministers, Andrew Puzder, an. Bis zu zwölf republikanische Senatoren wollen ihm die Gefolgschaft verweigern, vier gelten als sicher, berichtete der Sender CNN. Die Abstimmung ist für Donnerstag geplant. Es wäre erst der zehnte Ministerkandidat in der US-Geschichte und der dritte in der Nachkriegszeit, der an der Senatshürde scheitern würde.

20:54 Nato beschließt Entwicklung neuer Aufklärungsflugzeuge

Brüssel - Die Nato treibt die Pläne für die Erneuerung der in Deutschland stationierten Flotte von Radar-Aufklärungsflugzeugen voran. Die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten beschlossen in Brüssel, ein konkretes Konzept für ein Nachfolgemodell der sogenannten Awacs in Auftrag zu geben. Es wird den Planungen zufolge 2022 in ein Beschaffungsprogramm für neue Aufklärungsflugzeuge münden. 2035 sollen dann die ersten der neuen Maschinen zur Verfügung stehen. Bislang sind mehr als drei Jahrzehnte alte Flugzeuge vom Typ Boeing 707 Basis für die Awacs.

20:23 Wieder Warnstreik an Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld

Berlin - Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen sich erneut auf Flugstreichungen und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief das Bodenpersonal am Mittwochabend zu einem weiteren Warnstreik auf. Die Arbeitsniederlegungen sollen um 16.00 Uhr beginnen und bis 22.00 Uhr dauern. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Warnstreik den Flugverkehr in Tegel und Schönefeld über Stunden nahezu zum Erliegen gebracht. Auch an anderen Airports wie Hamburg, München oder Stuttgart gab es Einschränkungen und zahlreiche Verspätungen.

20:19 Erfolgreiche Gehalts-Schlichtung bei Lufthansa

Frankfurt/Main - Nach 14 Streiks haben Lufthansa und ihre Piloten eine erste Teillösung erreicht. Das Unternehmen und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nahmen die Empfehlung des Schlichters Gunter Pleuger zu den künftigen Pilotengehältern an. Zugleich erklärte der Konzern einseitig, 40 neue Flugzeuge nicht mehr mit Piloten zu besetzen, die nach dem umstrittenen Konzerntarifvertrag bezahlt werden. Mit dem Einsatz kostengünstigerer Piloten sollen die 85 Millionen Euro für die Gehaltssteigerungen kompensiert werden.

19:24 Trump: Frieden in Nahost ohne US-Vorbedingungen

Washington - Die USA wollen sich für einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern ohne Vorbedingungen einsetzen. "Es sind die Parteien selber, die einen Vertrag verhandeln müssen", sagte US-Präsident Donald Trump in Washington. "Beide Seiten werden Kompromisse machen müssen", sagte Trump. In der Frage einer Zweistaatenlösung erklärte er, er sei mit der Lösung glücklich, die Israel und die Palästinenser glücklich mache. Trump empfing Israels Premier Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Er sicherte ihm die tiefe Verbundenheit der USA zu.