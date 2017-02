Nachrichten-Ticker

19:51 Macron erhält Unterstützung im Präsidentschaftswahlkampf

Paris - Zwei Monate vor der französischen Präsidentschaftswahl hat der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron einen wichtigen Bündnispartner gewonnen. Der Zentrumspolitiker François Bayrou verzichtete auf eine eigene Kandidatur und bot Macron eine Allianz an. Dieser nahm das Angebot an, wie er auf Twitter schrieb. Ein enger Unterstützer Macrons sprach vor Journalisten von einem "Wendepunkt des Wahlkampfs". Bayrou begründete seine Entscheidung mit der Gefahr eines Erfolgs der Rechtspopulistin Marine Le Pen von der Front National, die in Umfragen derzeit klar vorn liegt.

19:49 Kampf gegen Steueroasen: Panama bereit zu mehr Kooperation

Panama-Stadt - Panamas Präsident Juan Carlos Varela hat nach der Debatte um die Enthüllungen der "Panama Papers" und scharfer internationaler Kritik ein Gesetz für mehr Steuertransparenz unterzeichnet. Dies ist die Basis für Verhandlungen über bilaterale Abkommen mit über 100 Staaten. Wie das Außenministerium mitteilte, beinhaltet das Gesetz auch die Möglichkeit für einen automatischen Informationsaustausch. Zehntausende Briefkastenfirmen und der Verdacht der Geldwäsche hatten Panama in die Schlagzeilen gebracht.

19:20 Proteste am Münchner Flughafen gegen Abschiebung nach Afghanistan

München - Gegen die geplante Abschiebung von etwa 50 Afghanen haben am Abend im Münchner Flughafen Dutzende Menschen protestiert. "Das ist unverantwortlich", sagte Maria Brand vom Helferkreis im oberbayerischen Erding zur Begründung. Zu der Protestaktion hatte der Bayerische Flüchtlingsrat aufgerufen. Die abgelehnten Asylbewerber sollten noch am Abend in die afghanische Hauptstadt Kabul geflogen werden. Nicht nur die Opposition sowie Flüchtlingsorganisationen übten scharfe Kritik an der vom Bund geführten Abschiebung. Aus ihrer Sicht ist Afghanistan alles andere als ein sicheres Land.

18:54 Dax kann 12 000-Punkte-Marke nicht halten

Frankfurt/Main - Der Dax-Sprung über 12 000 Punkte hat den Anlegern nicht lange Freude bereitet. Nach dem frühen Anstieg bis auf 12 031 Punkte ließ die Euphorie schnell nach. Am Ende behauptete der deutsche Leitindex ein bescheidenes Plus von 0,26 Prozent auf 11 998 Punkte. Angesichts der lustlosen Wall Street und einer Stabilisierung des zuletzt schwachen Euro fehlten zwei wichtige Kursstützen. In New York hielt sich der Dow Jones nur mühsam auf seinem rekordhohen Niveau: Zum europäischen Handelsende zeigte er sich fast unbewegt.

18:47 Paris: Bei Opel-Übernahme müssen Bedingungen eingehalten werden

Paris - Bei der möglichen Übernahme von Opel durch die PSA-Gruppe müssen nach Auffassung des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Michel Sapin Bedingungen eingehalten werden. Im Zentrum stehe dabei die Beschäftigung, sagte Sapin in Paris nach einem Treffen unter anderem mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Sapins Wort hat Gewicht, da der Staat mit rund 14 Prozent bei PSA mit den Marken Peugeot und Citroën beteiligt ist. Er werde morgen bei einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries ausführlicher Stellung nehmen.