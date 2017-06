Lörrach Autos mutwillig beschädigt

Nachrichten-Ticker

16:16 Trump verschärft Kurs gegenüber Kuba

Washington - US-Präsident Donald Trump bricht mit der Kuba-Politik seines Vorgängers Barack Obama. Der Republikaner will die Reisebestimmungen für US-Bürger nach Kuba wieder verschärfen und Zahlungen an das Militär des kommunistischen Inselstaates verbieten, wie aus dem Weißen Haus verlautete. Der Republikaner grenzt sich damit von der Annäherungspolitik seines Vorgängers ab. Allerdings gehen die Maßnahmen nicht sehr weit und bedeuten keine totale Abkehr von Obamas Kurs. So können US-Amerikaner auch weiterhin unter bestimmten Bedingungen nach Kuba reisen.

16:14 Polizei schleppt "Transformers"-Autos vor Filmpremiere ab

Berlin - Die Straßenverkehrsordnung gilt auch für vermeintliche "Transformers": Wenige Tage vor der Premiere des fünften Teils der Blockbuster-Reihe hat die Berliner Polizei zwei Sportwagen aus dem Verkehr gezogen, die den Robotern aus den Filmen nachempfunden sind. Auf Facebook schrieben die Beamten unter der Überschrift "#Transformers benötigen ein Update": "Bumblebee" und "Barricade" hätten die Rechnung ohne die stahlharten Polizisten gemacht. Die Beamten bemängelten Fahrwerk, Reifen, Beleuchtung, Auspuffanlagen und einen gefährlichen Ölverlust.

15:52 Hubschrauber-Einsatz wegen vermisstem Kind - bei Freund übernachtet

Dresden - Ohne Wissen seiner Eltern hat ein Junge in Dresden bei einem Freund geschlafen - und damit einen nächtlichen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mit einem Hubschrauber, acht Fahrzeugen und Nachtsichtgeräten suchten 20 Beamte in der Nacht zahlreiche Straßen, Innenhöfe und Schulen im Plattenbauviertel Prohlis erfolglos nach dem Kind ab, wie die Polizei mitteilte. Der 13 Jahre alte Bruder hatte den Neunjährigen als vermisst gemeldet, weil seine aus Tschechien stammende Mutter kein Deutsch spricht. Am Morgen war der Junge wieder da - wohlbehalten und ahnungslos.

15:50 "Jamaika"-Partner in Kiel präsentieren Koalitionsvertrag

Kiel - Die derzeit einzige "Jamaika"-Koalition auf Länderebene steht in Schleswig-Holstein in den Startlöchern. CDU, Grüne und FDP stellten heute ihren Koalitionsvertrag und das Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Daniel Günther vor. "Mir fällt ein Stein vom Herzen", sagte Günther. Ziel sei es, Ökologie und Ökonomie zu verbinden. Alle 36 Mitglieder der großen Verhandlungsrunde billigten mit ihren Initialen den Vertrag. Im Saarland hatte von 2009 bis 2012 die erste Koalition dieser Art regiert.

15:17 Londoner Brandkatastrophe: Polizei rechnet mit weiteren Toten

London - Nach dem Hochhausbrand in London mit mindestens 30 Toten rechnet die Polizei mit weiteren Todesopfern. "Ich glaube, dass die Zahl noch steigen wird", sagte Stuart Cundy von Scotland Yard am Freitag. Wie viele Menschen vermisst würden, könne er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Berichten zufolge lebten zwischen 400 und 600 Menschen in dem 24 Stockwerke hohen Sozialbau in der britischen Hauptstadt. Die Polizei geht derzeit nicht von Brandstiftung aus. Das Feuer im Grenfell Tower ist Augenzeugenberichten zufolge noch nicht vollständig gelöscht.