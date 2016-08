Zur Ausstellung Industriekultur im Dreiländermuseum gibt es ein umfassendes Exkursionsprogramm. Das Interesse ist laut dem Museum groß – der industriegeschichtliche Rundgang durch Basel war schon frühzeitig ausgebucht. Die dritte Exkursion bietet der Bevölkerung nun die Möglichkeit, die Hanro-Sammlung im Museumsdepot in Liestal zu besichtigen.

Lörrach. Nach dem Besuch des Kraftwerks in Rheinfelden war es besonders der industriegeschichtliche Rundgang durch Basel am Mittwoch, bei dem das Dreiländermuseum die Anmeldeliste frühzeitig schließen musste. Groß war das Interesse, Basel einen halben Tag lang aus einer eher ungewohnten Perspektive kennenzulernen; auch ein Universitätsdozent aus Freiburg hatte sich schon frühzeitig für den Ausflug angemeldet, da vergleichbare Angebote dort nicht existieren.

Für die nächste Exkursion am kommenden Dienstag, 30. August, sind jetzt noch Plätze frei. Hier erhalten die Besucher bei einer Führung durch die Depoträume des Liestaler Museums einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen. Das Museum.BL betreut hier rund 20 000 Kleidungsstücke des Traditionsunternehmens Hanro sowie Modefotografien, Werbematerialien und Dokumente zu den Designprozessen. Die Marke Hanro produzierte seit 1884 in Liestal. Beginnend mit einer kleinen Strickerei wuchs Hanro zur Weltmarke heran und stellte Strickstoffe, Kleidung sowie Nacht- und Unterwäsche her. 1991 wurde die Marke verkauft. Doch bis heute ist die Sammlung dank des Einsatzes des dortigen Museums an ihrem Entstehungsort verblieben und im Depot des Museums für Besucher einsehbar.

Die Exkursion beginnt mit der gemeinsamen Abfahrt am Hauptbahnhof Lörrach um 14.31 Uhr. Die Führung im Liestaler Depot beginnt um 16 Uhr, auch eine individuelle Anreise ist möglich. Zu Beginn begrüßen die Museumsleiter Marc Limmat aus Liestal und Markus Moehring aus Lörrach dort die Interessierten. Das Museum des Kantons Basel-Landschaft hat mit Leihgaben auch die aktuelle große Sonderausstellung im Dreiländermuseum unterstützt.

Die vom Museumsverein Lörrach angebotene Exkursion ist auf Einladung der Liestaler Kollegen kostenfrei, nur die Fahrtkosten müssen individuell getragen werden. Eine Voranmeldung für die Exkursion ist erforderlich im Dreiländermuseum unter Tel. 07621/415 150 oder E-Mail: museum@loerrach.de. Informationen zur Ausstellung und zu den weiteren Exkursionen sind auch unter www.dreilaendermuseum.eu abrufbar.