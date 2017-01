Lörrach. Ab 16. Januar verändert das Bürgerbüro „In-Se-L“ im Erdgeschoss des Lörracher Rathauses am Mittwoch und Donnerstag seine Öffnungszeiten als Reaktion auf geänderte Kundenströme. Künftig ist die „In-Se-L“ am Montag und Dienstag durchgehend von 8 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Am Mittwoch werden die Servicezeiten in die Mittagspause bis 13 Uhr verlängert. Neu ist die Mittagspause zwischen 13 und 15 Uhr am Donnerstag, so dass hierfür in den Abendstunden und bei gleichbleibendem Personalbestand ein Beratungsplatz mehr besetzt werden kann. Gerade der Donnerstag hat sich laut einer Mitteilung in den vergangenen Monaten mit Spitzenwerten von bis zu 265 Besuchern besonders am Abend sehr stark entwickelt, so dass trotz der Verstärkung bei großem Andrang auch in Zukunft immer wieder längere Wartezeiten auftreten können.

Deshalb empfiehlt die Stadtverwaltung auch künftig denjenigen Bürgern, die lange Wartezeiten umgehen möchten, auf andere Tage beziehungsweise den Donnerstagvormittag auszuweichen.