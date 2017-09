Lörrach Busfahren in Lörrach soll noch attraktiver werden

Lörrach (mek). Zur Verbesserung des Stadtbusverkehrs hat die Verwaltung gemeinsam mit der SWEG ein Gutachten und eine Studie beim Büro PTV in Auftrag gegeben (wir berichteten ausführlich). Nun wurde der Abschlussbericht mit seinen Optimierungsvorschlägen auch im Betriebsausschuss Stadtwerke diskutiert. Bürgermeister Michael Wilke bat das Gremium allerdings darum, „jetzt nicht über einen möglichen Citytarif zu diskutieren“. Und auch für die künftige Linienführung der Linie 8 werde es in der nächsten oder übernächsten Sitzung einen Vorschlag geben.



Christiane Cyperrek (SPD) wiederholte dennoch ebenso wie Thomas Vogel (Freie Wähler) kurz die Forderung nach einem Citytarif. Cyperrek stellte aber auch positiv fest: „Der ÖPNV kommt voran.“ Die angedachten Verbesserungen zur weiteren Steigerung der Attraktivität sollten schnellstmöglich realisiert werden.



Als „gute Basis für die weitere Diskussion“ bezeichnete Stephan Berg (Grüne) den Abschlussbericht des Gutachtens. Er schlug außerdem vor, in stark frequentierten Linien einen Fahrkartenautomaten im Bus aufzustellen, um lange Warteschlangen an der Eingangstür und Verspätungen zu vermeiden.



Diesen Vorschlag griff Wolfgang Droll auf: „Man muss den Verkauf vom Fahrer wegnehmen.“ Indes habe man in Freiburg mit den Automaten im Bus keine guten Erfahrungen gemacht. Er empfahl zusätzliche stationäre Automaten an den Haltestellen und externe Verkaufsstellen.



Auch den Vorschlag für den Einsatz von Elektrobussen musste Droll ablehnen: „Reine Elektrobusse sind noch nicht ganztägig einsatzfähig“. Die Technik sei noch nicht soweit, aber die Stadt sei mit der SWEG bereits im Gespräch über den verstärkten Einsatz von Hybridbussen im Stadtbusverkehr.

0