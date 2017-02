Lörrach. Chaka Khan, die „Queen of Funk“ und zehnmalige Grammy-Gewinnerin, kommt zum Stimmen-Festival 2017. Die US-Amerikanerin wird die Reihe der Marktplatz-Konzerte in Lörrach am Mittwoch, 19. Juli, eröffnen. Tom Odell, der mit gerade einmal zwei veröffentlichten Alben bereits zu den musikalischen Wunderkindern des Jahrzehnts zählt, wird am Donnerstag, 20. Juli, auf dem Marktplatz Lörrach auftreten und komplettiert damit die fünf Konzerte im Herzen der Stadt. Der Ticket-Vorverkauf für beide Konzerte beginnt am heutigen Freitag.Chaka Khans außergewöhnliche Solo-Karriere begann in den späten 1970er-Jahren. 1978 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Chaka“, welches auch aufgrund des Nummer Eins-Hits „I’m Every Woman“ beeindruckte. Zwei Alben und zwei Grammy Awards später war die Funk-Ikone aus Chicago nicht mehr aus den Charts zu verdrängen. Das 1984 veröffentlichte Album „I Feel For You“ festigte ihre Popularität. Mit dem Titellied zum Album, einem Prince-Cover, schrieb Chaka Khan Musikgeschichte. Denn mit diesem Song gelang ihr eine neuartige und eindrucksvolle Verbindung aus Funk, Hip-Hop und Rap, der als Meilenstein genreübergreifender Musikentwicklung gilt.Bis heute ist Chaka Khan als eine der wenigen Ausnahmekünstlerinnen mit der Fähigkeit gesegnet, in neun Musikgenres erfolgreich zu sein. Sie veröffentlichte 22 Alben in R&B, Jazz, Pop, Rock, Gospel, Country, Klassik, Dance und Funk. Beeinflussen ließ sich die US-Amerikanerin sicherlich auch durch ihre zahlreichen längeren Aufenthalte in Europa. So lebte sie unter anderem in London, Montreux und Mannheim bevor sie wieder in die USA zurückkehrte. Chaka Khans Auftritt auf dem Lörracher Marktplatz am 19. Juli 2017 wird ihr erster bei „Stimmen“ sein.Tom Odell stieg 2013 aus dem Nichts an die Spitze der britischen Charts auf. Für sein Debütalbum „Long Way Down“ erhielt er Platin und den Brit Critic’s Choice Award. Sein Erfolg führte ihn im folgenden Jahr bis ins Vorprogramm der Rolling Stones im Londoner Hyde Park. Der sensationelle Aufstieg schien kein Ende zu nehmen. Tom Odell selbst griff nach der Handbremse und nahm sich in der Folge die Auszeit für sein zweites Album. Keine leichte Aufgabe, gemessen an den Lorbeeren für „Long Way Down“. Der Engländer zog sich zurück nach Manhattan, wo er nicht auffallen würde. Die Metropole gab ihm erste Inspirationen für sein zweites Album – nachts im Kino, tagsüber in den Schluchten der Stadt.Nach einiger Zeit im East Village und später in Los Angeles sprudelten die Songs nur so und bildeten die Grundlage für „Wrong Crowd“, welches 2016 erschien. Ein Album voller Lieder, die „groß und dramatisch klingen“, wie Odell selbst sagt. Der englische Telegraph bezeichnete ihn unlängst als den „missing link between Elton John und Coldplay“ und nicht zum ersten Mal gibt „Stimmen“ hochtalentierten aufstrebenden Musikern die Gelegenheit, die größte Bühne des Festivals zu bespielen, so eine Mitteilung. Support wird die Band „Konni Kass“ von den Färöer Inseln sein.Die Reihe der Marktplatz-Konzerte beim Stimmen-Festival 2017 ist damit komplett:Mittwoch, 19. Juli: Chaka Khan;Donnerstag:, 20. Juli: Tom Odell;Freitag, 21. Juli: ZZ Top;Samstag, 22. Juli: Grace Jones;Sonntag, 23. Juli: Beginner.Der Karten-Vorverkauf für die beiden ersten Konzerte beginnt am heutigen Freitag, Tickets für die übrigen Abende gibt es bereits seit einiger Zeit in den Geschäftsstellen unserer Zeitung, im Kartenhaus im Burghof sowie unter www.stimmen.com