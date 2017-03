Lörrach Commerzbank: Bekenntnis zu Filialen

Lörrach. Die Commerzbank Lörrach hat gestern bei einem Pressegespräch ihre Zahlen für 2016 vorgelegt. Die Bank blickt im regionalen Geschäft mit Privat- und Firmenkunden auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Privatkundengeschäft waren das kostenlose Girokonto und das Bekenntnis zu Filialen Wachstumstreiber: „Wir bleiben im Landkreis“, sagte Volker Herrdum-Heinrich, Niederlassungsleiter für die Commerzbank in Südbaden. „Wir wollen hier in der Region auch in 2017 weiter wachsen.“ Lörrach, Weil am Rhein und Rheinfelden „waren, sind und bleiben“ drei wichtige Standorte im Landkreis für das Kreditinstitut. Insgesamt werden in den drei Filialen über 19 300 Privatkunden betreut.

„Wir sind seit 65 Jahren hier in der Region verwurzelt und sehen den aktuell herrschenden Umbruch im Bankenmarkt eher als Chance denn als Risiko“ so Herrdum-Heinrich. Am kostenlosen Girokonto wolle die Bank „ausdrücklich festhalten“ (wir berichten noch ausführlich).