Lörrach Coole Neueröffnung

Lörrach (nel). Um Schülern der Pestalozzischule einen Lernort zu bieten, an dem sie möglichst realitätsnah an den späteren Arbeitsalltag herangeführt werden können, wurde im Rahmen der Aktion „FifA“ (Fit für Arbeit) in enger Kooperation mit dem SAK der Bistrowagen „Coolinario“ gebaut. Im Frühjahr wurde dieser jedoch von noch immer unbekannten Tätern erheblich beschädigt (wir berichteten ausführlich): Das Geländer sowie die Treppe wurden abgerissen, Fenster eingeworfen und die Reifen zerstochen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Über den Sommer wurde der Bistrowagen repariert und so konnte ihn Schulleiterin Isolde Weiß gestern in der zweiten großen Pause feierlich wieder eröffnen. Der Großteil der Kosten wurde von der Versicherung übernommen. „Wenn sich kein großzügiger Spender findet, werden die übrigen Kosten von 1500 Euro von SAK und Pestalozzischule geteilt“, sagte Eric Bintz vom SAK. Dank der Renovierung haben die Schüler der sechsten und siebten Klasse nun wieder die Möglichkeit, in den großen Pausen Brötchen, Getränke und andere Leckereien an ihre Mitschüler zu verkaufen.

Dienstags, mittwochs und donnerstags wird zudem von der Abschlussklasse der Pestalozzischule gemeinsam mit dem Profikoch Michael Rosskopf, der bis vor kurzem das Restaurant am Burghof führte, und Ernährungsberaterin Anja Seidensticker ein warmes Mittagessen gekocht. „Ich bin wirklich stolz und glücklich, dass ich die beiden Experten für das Projekt gewinnen konnte“, sagte Weiß. Für rund 40 Schüler steht ein Mittagessen zur Verfügung. Die warme Mahlzeit kostet die Schüler gerade mal zwei Euro, die Erwachsenen bezahlen dafür etwas mehr.

„Gewinn machen wir mit dem Wagen nicht, Ziel des Projekts ist es, den Schülern Verantwortung zu geben“, erklärt Weiß. Die Mitarbeiter des Coolinario sind neben dem Kochen, Backen, Vorbereiten und Verkaufen auch für das Einkaufen und die Abrechnung verantwortlich.