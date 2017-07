Lörrach „Deplatziert“ und „skurril“

Von Kristoff Meller

Lörrach. Die CDU-Fraktion fordert in einem Antrag, die Grünanteile des neugestalteten Hebelparks mit Hilfe einer Initiative zu erhöhen, das Pflanzkonzept zu überarbeiten und eine öffentlichen Spendenaktion zu starten. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales (AUT) fand der Vorschlag der Verwaltung, diesen Antrag nicht weiter zu verfolgen, breite Zustimmung.

„Das ist ein deplatzierter Antrag, der bestenfalls für die Fasnachtssitzung taugt“, fand beispielsweise Thomas Denzer (Freie Wähler) deutliche Worte und forderte die CDU auf, den Antrag zurückzuziehen.

„Der Park wird wahnsinnig gut angenommen“, hielt Christiane Cyperrek (SPD) dem Antrag entgegen und kritisierte die „verbale Hochrüstung“ in den Formulierungen.

Als „skurril“ bezeichnete Gerd Wernthaler (Grüne) den Vorstoß aus den Reihen der Christdemokraten und unterstellte diesem „Stimmungsmache“ gegen den neugestalteten Park und empfahl der CDU, den Antrag zurückzuziehen: „Dieser Antrag ist doch recht seltsam und sollte zurückgenommen werden“, gab der Grünen-Stadtrat gestern in einer Mitteilung die Meinung seiner Fraktion wieder. „Es gibt überhaupt keine Veranlassung, die Grünanteile des Park zu erhöhen oder gar das Pflanzkonzept zu überarbeiten. Zumal es wenig Sinn macht, den Park auszulichten und dann wieder neue Bäume zu pflanzen“, so Wernthaler.

Zu diesem Ergebnis kommt auch Annette Buchauer, städtische Fachbereichsleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement, in der Vorlage: „Seit Fertigstellung der Baumaßnahme im Oktober 2016 und insbesondere seit der Installation der Himmelsliegen und der Inbetriebnahme des Wasserspiels zeigt die wachsende Nutzerzahl, dass der Park ein hohes Maß an Attraktivität gewonnen hat und ein beliebter und gesuchter Aufenthaltsort geworden ist. Da alle Flächen eine breite Akzeptanz in der Bürgerschaft erfahren haben und dieses bereits zahlreich auch der Verwaltung zurückgemeldet wurde, ist nicht ersichtlich, wo es im Konzept an Grün- und zusätzlichen Pflanzflächen fehlt.“

Bernhard Escher (CDU) betonte, dass der Antrag nicht direkt aus der Fraktion komme. Fraktionskollege Xaver Glattacker verteidigte den Vorstoß jedoch. Es habe „dutzende Hinweise“ aus der Bevölkerung mit Kritik zum Ergebnis der Umgestaltung gegeben, und der Park habe zum Zeitpunkt der Antragstellung kurz vor der offiziellen Einweihung einen „traurigen Eindruck“ gemacht.