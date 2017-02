Niemand darf behaupten, die Brombacher hätten mit Fasnacht nix am Hut! Ausgelassen feierten Jung und Alt am Abend des „Drittä Schmutzigä“ im Rathauspark und später in der Sporthalle mit der Band „Lautstark“ den Fasnachtsauftakt.

Lörrach-Brombach. Im größten Lörracher Ortsteil waren viele Hundert Narren auf den Beinen. Sie zogen als Hemdglunggi in weißen Kutten und mit Schlafmützen auf den Köpfen durch Straßen und Gassen und verbreiteten mit Krachinstrumenten mächtig Stimmung.

Seit 1983 wird der Hemdglunggi-Umzug von der Guggenmusik Oktave-Chratzer um ihren heutigen Vorsitzenden Jürgen Wölfle organisiert. Als „Schrägtöner“-Kollegen begrüßten sie diesmal die „Bettelsäck“ aus Fahrnau und die Formation „Halli Galli“ aus Steinen.

„Tolle Sache“, freute sich Ortsvorsteherin Silke Herzog und lobte die Oktave-Chratzer für ihr beherztes Engagement, durch das die Fasnacht im Ort mit Leben erfüllt wird. Der Schlosspark als „Epizentrum“ des munteren Treibens erweist sich seit einigen Jahren als idealer Austragungsort für den feucht-fröhlichen „Warm up“. Nach Einbruch der Dämmerung zogen die Hemdglunggi durch Ringstraße, Badstraße, Hüsinger Straße, Römerstraße, Bündten-straße, Im Baumgarten und wieder zurück über die Ringstraße in den Park, wo derweil die Hellberg-Hexe den Verpflegungsstand aufgebaut hatten.

Gugge in Bestform

Das Platzkonzert war ganz nach dem Geschmack des Publikums. Oktave-Chratzer, Bettelsäck und „Halli Galli“ ließen’s mächtig krachen. Auch später, beim Hemdglunggi-Ball in der Sporthalle, der vom Förderverein „TVBplus“ des Turnvereins organisiert wurde.

Auch der Narrensamen hatte seinen Spaß. Morgens schon wurden die Kleinen aus dem Hellberg-Kindergarten und der „Villa Lila“ von Ortsvorsteherin Silke Herzog im Rathaus mit Schoggi-Däfeli beschenkt (wir berichteten).

Für Sicherheit entlang der Umzugsstrecke sorgte die Freiwillige Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften unter Leitung ihres Abteilungskommandanten Sascha Vollet. Die Floriansjünger verknüpften ihre starke Präsenz mit einer Funkübung. Und so geht’s weiter mit der Fasnacht in „Broommerch“: Am Rosenmontag (27. Februar) veranstaltet der Förderverein des Turnvereins in der Sporthalle den Kinderball. Ab 14 Uhr gibt’s lustige Spiele, den Einmarsch der Oktave-Chratzer, Maskenprämierung und zum Finale eine Luftballonschlacht.

Zum Fasnachtsfüür wird am Samstag, 4. März, eingeladen. Um 18.30 Uhr startete der Fackelzug hinauf zur Lucke, wo das Feuer lodern wird.