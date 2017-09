Lörrach Die Quelle der Erkenntnis

Die Unicef Arbeitsgruppe Lörrach, unterstützt von der Stadt Lörrach, Amnesty International und dem Kiwanis Club, lädt die Bevölkerung zum fünften Lörracher Brunnenfest am Samstag, 30. September, von 10 bis 16 Uhr ein. Das diesjährige Motto lautet: „Kindheit braucht Frieden“. Das ist die Weiterentwicklung der bundesweiten Unicef-Kampagne: „letzte Chance für eine Kindheit“.

Lörrach. „Wir selbst haben in der Arbeitsgruppe das Thema Frieden immer wieder thematisiert und auch zu einem Leitthema für die nächsten Jahre gemacht“, erklärt Gruppenleiterin Christine Langen. Gemeinsam mit Amnesty Internationl möchte Unicef einen Menschenrechts-/Kinderrechtsweg für Lörrach initiieren, „weil die weltweite Erfahrung zeigt, dass alle Kinderrechte in Konfliktgebieten gefährdet sind und es für Kinder nichts Schlimmeres gibt, als wenn der Mensch dem Menschen zum Feind wird“, so Langen.

Wo Demokratie und Freiheit herrschen, wo Menschenrechte geachtet werden, können verschiedenste Kulturen miteinander leben und das gemeinsame Projekt „Erhaltung unserer Lebensgrundlagen“ anpacken. „Der Brunnen als Quelle der Erkenntnis, dass wir alle am Tropf der Natur hängen, und wir nur in friedlichem Miteinander überleben, soll in diesem, unserem fünften Jahr der Brunnenfeste, im Zentrum stehen“, erklärt Langen.

Das Brunnenfest solle vermitteln, dass die Stadt ein Ort gelebter Menschen- und Kinderrechte sein soll und zwar mit all seinen Aspekten: Klimaschutz, Friedenspolitik, Offenheit gegenüber Fremdem, Bildung, Miteinander der Generationen und Verantwortung gegenüber allem Lebendigen. Und, so Langen: „Lörrach möge trotz aller anzupackender Aufgaben auch ein Ort des Feierns, der Freude und der Hoffnung sein.“

Von 10 bis 16 Uhr erwartet die Lörracher am Samstag ein buntes Treiben um die beiden Brunnen am Alten Markt und vor dem Karstadt: Glücksrad, Wasserwurfspiele, Erdnussmaschine, Wundertüten, eine Apfelaktion, Eselin Lilli und ein szenisches Spiel von Tempus fugit zum Thema „My Space“ umfasst das Angebot, dazu natürlich Informationen von Amnesty, Kiwanis und Unicef zum Thema „Demokratie, Freiheit und Frieden“. Die Schirmherrschaft hat wie bei allen bisherigen Brunnenfesten Bürgermeister Michael Wilke übernommen.