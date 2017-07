Lörrach Doppelter Grund zum Feiern

Der festliche Abiball der Freien Evangelischen Schule (FES) hat am Samstag in der Alemannenhalle in Maulburg stattgefunden. Schüler, Eltern und Lehrer freuten sich über die guten Ergebnisse des Abschlussjahrgangs 2017.

Lörrach. Die Schulleiter Stefan Windisch (Allgemeinbildendes Gymnasium) und Florian Siegel (Berufliches Gymnasium) würdigten in ihrer Rede die Leistungen der Absolventen. Gegen 21.15 Uhr folgte der Höhepunkt des Abends: Die Namen der insgesamt 72 Abiturienten wurden verlesen. Sie erhielten ihr ersehntes Abschlusszeugnis: das Abitur. Im Anschluss daran bedankten sich die Schüler bei ihren Eltern und Lehrern, die sie bis zum Abitur geführt haben. Allgemein Bildendes Gymnasium 54 Schüler sind angetreten, 49 haben bestanden, fünf Prüfungen stehen noch aus, Gesamtschnitt: 2,2. Den Prüfungsvorsitz hatte Sudiendirektorin Barbara Kenk, Regierungspräsidium Freiburg

Die Abiturienten: Johannes Schenk (Preis, Jahrgangsbesten-Preis, Physik-Preis, Wirtschafts-Preis und Mathematik-Preis); Kristian Petersen (Preis, Jahrgangsbesten-Preis und Physik-Preis); Daniel Rozeik (Preis und Preis des Elternbeirats); Vanessa Sutter (Preis); Aileen Wiese (Preis und Biologie-Fachpreis); Lilly Weiß (Preis); Anna Sehling (Preis); Philipp John (Preis); Jule Trost (Preis); Leonard Schwob (Preis, Scheffel-Preis Deutsch und Englisch-Fachpreis); Ruth Thalmann (Lob); Kai Reinwald (Lob); Noah Kresin (Lob und Physik-Preis); Franziska Haug (Lob); Elena Demmler (Lob), Joanna Lutz (Lob); Maximilian Weikum (Lob); Selina Haas (Lob); Aranka Schmitt (Lob); Charlotte Ehrmann (Lob); Anika Benold (Lob); Daniel da Costa e Silva (Lob); Luisa Strittmatter (Lob); Annika Meier (Lob); Meret Eser (Lob und Religions-Preis); Eileen Krüger; Vivienne Strittmatter; Samuel Kowalsky; Alicia Bareiss; Sophia Hoock; Jaro Matt; Kiara Bodonyi; Luis Walbröhl; Alexander Klette; Tim Hakenjos; Hauke Meier; Laura Avellina; Johanna Lütkenhorst; Christina Billich; Maximilian Schäfer; Yasmin Yeganeh-Afchar; Jan Braun; Joshua Wehinger; Lea Greiner; Lene Traxel; Timon Meyer; Melissa-Joy Schmale; Philippe Lemée und Simon Schneider Berufliches Gymnasium, Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik

23 Schüler sind angetreten, alle haben bestanden, Gesamtschnitt: 2,7. Den Prüfungsvorsitz hatte Oberstudiendirektor Jürgen Maulbetsch, Gewerbeschule Rheinfelden

Die Abiturienten: Elias Auernhammer; Nabil Blal; Sina Blessing; Kai Bogner; Patrick Brüderlin; Anna-Lena Franzen; Marek Höferlin; Suresh Juhasz; Matthias Kip; Philip König; Alicia Kroder; Malaika Kühner; Felix Kundlacz; Chalita Limsiriporn; David Lindner; Patrick Mohr; Dilan Narin; Silas Rossol; Alexander Ruf; Elodie Schmidt; Matteo Siebold; Luca Steinebrunner und Joel Winkler