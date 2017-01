Von Katharina Ohm

W

ovon kann ich träumen? Kann ich die Welt noch verändern? Wie bewege ich mich in der Schule?

Anliegen, die die meisten Schüler stark beschäftigen. Wohl auch deswegen griff die Schülerzeitung des Hebels „Hebelwirkung“ diese Thematik auf. „Dream a little Dream“ heißt die preisgekrönte Ausgabe die im Februar (2016) mit einer Auflage von 175 Stück erschien. Sie macht schon auf den ersten Blick einiges her. Knallige Farben und interessante Bilder machen das 46 Seiten starke Heft wirklich sehenswert. Dem Leser wird eine Fülle von verschiedenen Themen geboten: interessante Aspekte über das Träumen, Flüchtlinge, die Sinnhaftigkeit von sogenannten Kopfnoten und Informatives über die Schule selbst. Damit durften die Schüler dann auch zu zwei Preisverleihungen fahren: Sie gewannen den 1. Preis des Landes-Schülerzeitungswettbewerbs und damit 300 Euro. Der Sieg qualifizierte sie auch für die Teilnahme am Bundeswettbewerb. Bei dem Schülerzeitungswettbewerb der Badischen Zeitung, „Scoop“ ergatterten sie ebenfalls den ersten Platz.

Zwölf Redakteure insgesamt haben bei dem Projekt mitgewirkt. Ein Jahr Vorlaufzeit braucht es, bis die Zeitung erscheinen kann: viele Treffen, Ideen und Recherchen. „Unsere Arbeit ist ein großes Gruppenpuzzle“ erklärte der betreuende Lehrer Dirk Baumann. Prinzipiell kann jeder der Redaktion einen Artikel zusenden. Die gesammelte Arbeit landet dann bei Baumann, der alles zusammensetzt und auf das Layout achtet. Er führte auch die Gespräche mit den Werbekunden und der Druckerei. Dabei ist für ihn maßgeblich, dass die Druckkosten reinkommen. „Wir möchten den Preis mit 1,50 Euro pro Ausgabe bewusst niedrig halten.“

„Es ist toll, dass jeder über das schreiben kann, was einen interessiert“ fand Cosma Cesaro, Redaktionsmitglied.

Die Grundlage für die neue Ausgabe der Schülerzeitung in diesem Jahr entstand während der Schulprojekttage. Dabei überlegten sie sich das neue Thema: „Umbruch – Aufbruch – Veränderung“. Über das Jahr hinweg treffen sie sich nicht regelmäßig. Franziska Messerer findet das besser, denn sie fürchtet, dass ein höherer Zeiteinsatz Schüler von der Mitarbeit abhalten könnte. Schließlich haben die Schüler mit Schule und dem reichhaltigen Zusatzangebot schon genug zu tun. Bei langen Recherchen hat man auch nicht jede Woche konkrete Ergebnisse, die man besprechen kann. Für die neue Ausgabe haben sie sich viel vorgenommen. „Wir wollen noch mehr Inhalte mit direktem Bezug zum Titelthema“ erklärte Baumann. Auch auf selbst geschossene Fotos wollen sie in Zukunft mehr Wert legen. Denn bisher hatte sich die Redaktion vor allem an lizenzfreiem Material bedient. Dabei kommt ihnen eine beim Scoop gewonnene Fotoausrüstung zugute.

Bisher waren sie beim Layout durch die fehlende technische Ausstattung der Schule gebremst. Dies änderte sich kürzlich durch das Überspielen der Schulcomputer mit einem neuen Betriebssystem. Damit können die Schüler von einer besseren Ausgabe nicht nur träumen, sondern die Schule auf eine schöne neue „Hebelwirkung“ in den nächsten Monaten hoffen lassen. Für die Zeitung gibt es auch eine schön gestaltete Website: www.hebel-wirkung.de