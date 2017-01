Nachrichten-Ticker

04:59 Auto fährt in Melbourne durch Fußgängerzone: Mindestens ein Toter

Sydney - Ein Auto ist in der australischen Stadt Melbourne durch eine Fußgängerzone gefahren und hat dabei mindestens einen Menschen getötet. Mindestens sieben weitere Menschen wurden verletzt. Örtliche Medien berichteten, es seien Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht. Der Vorfall ereignete sich in einem zentralen Geschäftsviertel der Millionenmetropole. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, dass Sanitäter auf der Straße liegende Menschen behandelten.

04:58 Bonner Prozess um Tod von Prügelopfer Niklas beginnt

Bonn - Rund acht Monate nach dem Tod des verprügelten Schülers Niklas in Bonn beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, Niklas im Bonner Stadtteil Bad Godesberg auf der Straße mit einem Faustschlag gegen die Schläfe niedergestreckt zu haben. Anschließend soll er dem 17-Jährigen gegen den Kopf getreten haben. Niklas starb wenige Tage später im Krankenhaus. Der Fall erregte bundesweite Aufmerksamkeit. Niklas wurde unter großer Anteilnahme beigesetzt.

04:55 Trump wird Präsident

Washington - Donald Trump wird heute zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Hunderttausende werden sich ab dem frühen Morgen in Washington einfinden, um dem Ablegen des Amtseides um kurz vor 18.00 Uhr deutscher Zeit beizuwohnen. Tausende werden dagegen protestieren. Trump kündigte gestern Abend an, als Präsident die vielfältig gespaltenen USA zusammenbringen zu wollen. "Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann", sagte Trump zum Abschluss eines Konzerts vor dem Lincoln-Memorial.

04:03 Tausende bei starbesetzter Anti-Trump-Demo in New York

New York - Am Vorabend der Amtseinführung haben Tausende Menschen in New York gemeinsam mit Stars wie Alec Baldwin und Robert De Niro gegen den kommenden US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Mit Plakaten und Sprechchören versammelten sie sich mitten in Manhattan, wo mehrere Wolkenkratzer Trumps Namen tragen. "Trump ist ein schlechtes Beispiel für dieses Land, für diese Stadt", sagte Schauspieler De Niro zu den Demonstranten. In den kommenden Tagen sind weitere Proteste in New York und vielen anderen US-Städten geplant.

03:56 Mexiko liefert Drogenboss "El Chapo" an USA aus

Ciudad Juárez - Der mexikanische Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán ist an die USA ausgeliefert worden. Der frühere Chef des Sinaloa-Kartells wurde in der Stadt Ciudad Juárez an der Grenze zu den Vereinigten Staaten den US-Behörden übergeben. Von dort wurde er dann nach New York geflogen. "El Chapo" werden in den Vereinigten Staaten Mord, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche vorgeworfen. Er galt einst als mächtigster Drogenboss der Welt und war zweimal aus mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen geflohen.