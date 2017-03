Nachrichten-Ticker

17:17 Massenmörder Breivik scheitert vor Gericht

Oslo - Die lange Isolationshaft des norwegischen Massenmörders Anders Behring Breivik verstößt laut einem Berufungsgericht nicht gegen die Menschenrechte des Verbrechers. "Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass Anders Behring Breivik weder Folter noch unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt ist oder war", verkündeten die Richter in Oslo. Damit kassierten sie ein früheres Urteil gegen den norwegischen Staat ein. Der Terrorist hatte unter anderem wegen seiner langen Isolationshaft geklagt und in einem ersten Prozess teilweise Recht bekommen.

17:13 Fillon von Ermittlungsrichtern vorgeladen

Paris - Trotz einer Vorladung durch Ermittlungsrichter hält der französische Konservative François Fillon an seiner Kandidatur für die Präsidentenwahl fest. Bei dem Richtertermin am 15. März soll in der Affäre um den Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau ein Verfahren gegen den Konservativen eingeleitet werden. Das sei seinem Anwalt mitgeteilt worden, sagte der 62-Jährige in Paris. Damit würde Fillon offiziell als Beschuldigter eingestuft. Er werde seine Kandidatur aber nicht zurückziehen: "Ich werde nicht nachgeben", betonte er.

17:08 Schulz dominiert Politischen Aschermittwoch

Passau - Die CSU hat beim Politischen Aschermittwoch im Wahljahr 2017 versucht, mit derber Kritik den Höhenflug des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zu stoppen. CSU-Chef Horst Seehofer warf in Passau Schulz vor, mit falschen Zahlen Wahlkampf zu machen. Schulz selbst bekräftigte seine Ambitionen aufs Kanzleramt. "Die SPD tritt an, um die stärkste politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland zu werden." Und er trete an, um Bundeskanzler zu werden, sagte Schulz im niederbayerischen Vilshofen.

16:47 EU-Kommission stellte Szenarien zur Zukunft der EU vor

Brüssel - Angesichts von Brexit und zunehmender Europaskepsis hat die EU-Kommission radikale Konzepte für eine Reform der Europäischen Union vorgestellt. "Die Zukunft Europas liegt in unserer Hand", sagte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bei der Präsentation des Grundsatzpapiers im Europaparlament. Die fünf präsentierten Szenarien reichen von einer radikalen Rückbesinnung auf den Binnenmarkt und einem Verzicht auf weitere politische Vertiefung der EU bis hin zu einem Modell der Vereinigten Staaten von Europa.

16:30 24-Jähriger gesteht Tötung von Oma und Polizisten

Frankfurt (Oder) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 79-Jährigen und zweier Polizisten in Brandenburg hat der 24-jährige Tatverdächtige die Taten gestanden. Er habe in der Vernehmung erklärt, dass beide zuvor um Geld gestritten hätten, sagte Staatsanwältin Ricarda Böhme der dpa. Die Frau verblutete. Ihr Enkel habe ihr eine Schnittverletzung am Hals zugefügt. Der Mann räumte Böhme zufolge außerdem ein, auf seiner Flucht die beiden Polizisten im Landkreis Oder-Spree überfahren zu haben.