Nachrichten-Ticker

21:48 Sturmtief "Thomas": Mehrere Bahnstrecken gesperrt

Düsseldorf - Sturmtief "Thomas" hat am Abend mehrere Bahnstrecken vor allem im Westen Deutschlands lahmgelegt. Probleme gebe es am Wuppertaler Hauptbahnhof, dort würden Züge zurückgehalten, weil ein Baum ins Gleisbett gestürzt sei, sagte eine Bahnsprecherin. Ein ICE musste geräumt werden. Bei Aachen stürzte ein Baum auf einen Thalys-Zug. Auch am Dortmunder Bahnhof und auf mehreren Strecken in Nordrhein-Westfalen konnten zwischenzeitlich keine Züge fahren. Sperrungen gab es auch nahe Frankfurt am Main, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

21:47 US-Heimatschutzminister Kelly schließt Massenabschiebungen aus

Mexiko-Stadt - US-Heimatschutzminister John Kelly hat Massenabschiebungen von illegalen Migranten ausgeschlossen. Die Abschiebungen würden legal, geordnet und in enger Abstimmung mit Mexiko erfolgen, sagte er nach einem Treffen mit seinem Kollegen Miguel Ángel Osorio Chong in Mexiko-Stadt. Ihr Fokus liege auf kriminellen Einwanderern. In den USA leben schätzungsweise 5,8 Millionen Mexikaner ohne Aufenthaltsgenehmigung. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sind die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko äußerst angespannt.

20:53 Sturmtief "Thomas" dürfte Freitag schwächer werden

Offenbach - Mit orkanartigen Böen hat Sturmtief "Thomas" weite Teile Deutschlands erreicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dürfte es aber schon morgen wieder Entspannung geben. Der Wind werde im Laufe des Vormittags deutlich abnehmen, hieß es. Bislang waren vor allem höhere Lagen betroffen. In Nordrhein-Westfalen entwurzelte der Sturm aber auch in flacheren Regionen Bäume und führte zu Verkehrsunfällen. Auch auf der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Bad Segeberg fuhr ein Zug der Nordbahn gegen einen umgestürzten Baum.

20:43 Syriengespräche in Genf gestartet

Genf - Zum Auftakt der neuen Syrien-Verhandlungen in Genf sind Regierung und Opposition erstmals seit drei Jahren wieder in einem Raum zusammengetroffen. Bei der offiziellen Eröffnung der Gespräche saßen sie sich Auge in Auge gegenüber. Direkte Kontakte gab es aber nicht. UN-Vermittler Staffan de Mistura appellierte an beide Seiten, diese historische Chance auf Frieden nicht verstreichen zu lassen. Er will mit den Konfliktparteien erstmals seit zehn Monaten wieder über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen sprechen.

20:41 Mexiko und USA wollen Differenzen im Dialog beilegen

Mexiko-Stadt - Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray hat das Treffen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson vorsichtig positiv bewertet. "Wir haben Schritte in die richtige Richtung unternommen", sagte er. Der beste Weg, die Differenzen beizulegen, sei der Dialog. Die Beziehungen zwischen den Nachbarn sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump äußerst angespannt. Trump will Millionen illegaler Einwanderer abschieben, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen neu verhandeln und eine Mauer an der Grenze bauen.